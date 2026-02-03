Piastri projeta 'revanche' sobre Norris após erros na F1 2025

Uma reviravolta marcou a última temporada da Fórmula 1. Após 24 etapas dispuatadas, Lando Norris ficou com o título, mas foi Oscar Piastri quem esteve mais esteve na liderança do campeonato. Falhas em momentos decisivos custaram caro ao australiano, que agora transforma a frustração em motivação para voltar mais forte em 2026.

— Tive três bons primeiros anos na F1, mas esta é a minha primeira redefinição de regulamento, então vai ser interessante ver onde chegamos como equipe. Sinto que realmente provei para mim mesmo do que sou capaz, e também as coisas que ainda preciso melhorar. Dei um bom passo à frente e posso levar essas lições adiante para quaisquer regras que tenhamos — disse Piastri.

O novo regulamento pode virar um trunfo para Oscar. Em uma mudança que afeta todo o grid, a prioridade passa a ser a adaptação aos novos carros. O piloto da McLaren retorna em 2026 com o objetivo de assumir o controle desse processo e se colocar novamente na disputa direta pelo título.

— Estou apenas tentando ter uma sensação melhor de como é o carro. É uma mudança enorme em relação ao que tivemos nos últimos anos e no meu tempo na F1. Há muitas coisas para entender, os novos motores, e a filosofia do carro é completamente diferente, com menos downforce. Trata-se de me acostumar com isso e encontrar a melhor direção para tornar o carro mais rápido.

Relembre reviravolta por título na F1 2025

A temporada começou com Lando Norris em destaque, mas rapidamente se transformou em um duelo interno na McLaren. Após abrir 2024 com pole e vitória na Austrália, o britânico viu Oscar Piastri reagir já na quinta etapa, na Arábia Saudita, assumindo a liderança do campeonato. Enquanto Norris atravessava um período sem triunfos — ainda frequente no pódio —, o australiano explorava a consistência para se firmar como candidato real ao título. A vitória em Mônaco recolocou o britânico na briga, reduzindo a diferença interna e ampliando a vantagem da equipe sobre os rivais.

O equilíbrio voltou a pender a favor de Piastri no meio do campeonato. Na Bélgica, Norris perdeu a liderança após o safety car justamente para o companheiro. Na Holanda, um abandono ampliou a desvantagem para 34 pontos. O cenário começou a mudar no México: Norris venceu, Piastri foi apenas quinto, e o britânico assumiu a ponta por um ponto. A partir dali, a disputa ganhou contornos decisivos, com o australiano vivendo sua fase mais irregular enquanto o rival crescia sob pressão.

O golpe final veio no Brasil, onde Norris venceu sprint e corrida principal enquanto Piastri abandonou as duas provas. Nas etapas seguintes, o líder administrou a vantagem com solidez, superando até a desclassificação da McLaren em Las Vegas. O ressurgimento do australiano no Catar já não bastava. Em Abu Dhabi, uma estratégia segura garantiu o resultado necessário para confirmar o título e encerrou enfim uma temporada marcada por reviravoltas, além da consolidação de Piastri como rival direto dentro de uma das duplas mais fortes da Fórmula 1.

Da esquerda para direita, Oscar Piastri e Lando Norris no GP de São Paulo, em Interlagos, na Fórmula 1 (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

