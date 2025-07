Campeão da Fórmula 1 critica piloto da McLaren: ‘Típico’

Nico Rosberg criticou Lando Norris após o Grande Prêmio da Bélgica, realizado no último domingo (27), no Circuito de Spa-Francorchamps. O campeão mundial de 2016 não gostou do desempenho do piloto inglês da McLaren, que foi superado pelo companheiro de equipe, Oscar Piastri, e cometeu erros durante a prova que o custaram uma possível vitória.

Na corrida, Norris largou na pole position, e após a bandeira verde ser dada para o início da prova — após suspensão por chuva forte —, Piastri não bobeou e ultrapassou Lando logo na largada. Com a manobra, o australiano conseguiu se manter à frente do inglês, mesmo com estratégias diferentes e venceu o GP da Bélgica. Após a corrida, Nico Rosberg elogiou o vencedor e fez críticas ao segundo colocado.

— Piastri foi mais uma vez simplesmente fenomenal. Como atleta ou piloto, às vezes você só tem uma pequena chance - e ele aproveitou ao máximo. Condução fria e sensacional. Do outro lado, estava Norris não fez tudo da melhor maneira possível — iniciou Nico, que prosseguiu.

— Especialmente no início, atrás do safety car, tive a sensação de que ele estava um pouco adormecido. Ele se afastou muito lentamente e Oscar já estava bem perto de sua caixa de câmbio desde o início. Isso é muito atípico, porque quando você está na frente, você pode escolher quando acelerar e pode tentar pegar os outros desprevenidos. Ele não conseguiu fazer isso — completou.

Nico Rosberg foi campeão mundial de F1 em 2016 (Foto: HERBERT NEUBAUER / AFP)

Na sequência, Rosberg criticou Norris, que cometeu três erros cruciais durante a perseguição sobre Piastri. Em estratégias diferentes, Lando tinha vantagem de pneu na parte final, mas não conseguiu ameaçar a vitória do australiano justamente devido às bobeadas que cometeu.

— Mesmo depois disso, Norris ainda tinha uma chance no final da corrida, já que estava com pneus duros e os pneus médios de Piastri estavam se degradando. Mas Norris cometeu três erros, e a equipe também cometeu um erro durante o pit-stop. Eles perderam cerca de um segundo. Depois, Norris perdeu mais um segundo na pista em três erros separados. E esses foram exatamente os três segundos que faltavam na última volta para que ele pudesse ter uma chance de atacar — afirmou Nico.

— Acho que isso é um pouco típico de Lando, mas é uma pena. Um Hamilton ou um Verstappen não teriam cometido três erros em uma perseguição como essa. É um problema recorrente, infelizmente. Ainda assim, no geral, o campeonato ainda está muito aberto — finalizou.

Oscar Piastri e Lando Norris fizeram a dobradinha da McLaren no Grande Prêmio da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 1º a 3 de agosto, em Hungaroring, palco do GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025.