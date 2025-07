Lewis Hamilton contou com um desafio a mais no fim de semana do GP da Bélgica: uma mudança na equipe de engenharia que o acompanha na Ferrari. Ele revelou que passou a atuar com um novo engenheiro de performance, que vai trabalhar em conjunto com o engenheiro de corrida, Riccardo Adami, na temporada 2025 da Fórmula 1.

Embora a Ferrari não tenha revelado o nome do novo funcionário, Hamilton disse que é alguém vindo da Mercedes. Mesmo assim, a troca causou impacto, pois exigiu rápido entrosamento em uma equipe diferente e em um etapa que contou com novidades importantes na SF-25.

— Não é fácil trocar de engenheiro no meio da temporada, mas é alguém que conheço há anos, que estava comigo na minha equipe anterior, mas não naquela posição. Então, estamos nos acostumando um com o outro e tendo de aprender muito, muito rápido — iniciou o heptacampeão.

— Acho que as mudanças que fizemos (no carro) realmente nos pegaram de surpresa, mas fizemos um ótimo trabalho e vamos ficar cada vez mais fortes juntos — salientou.

Hamilton viveu um GP da Bélgica de extremos. Depois de duas quedas na primeira parte da classificação — para a sprint e para a corrida principal —, trocou motor e mexeu no acerto do carro, partindo do pit-lane, mas a decisão pagou-se principalmente nas voltas iniciais, no molhado, com Hamilton escalando o pelotão com belas ultrapassagens. No final, terminou em sétimo.

Refletindo sobre todo o fim de semana em Spa-Francorchamps, Hamilton explicou que há dois elementos a serem considerados no recente pacote de atualizações.

— Um desses foi testado em Montreal, mas eu acabei não usando. Charles (Leclerc) testou e usou parte por algumas corridas. Além disso, há a mudança de engenheiro, nós dois estamos basicamente no limite. Mas acho que fizemos um ótimo trabalho para corrigir alguns dessas melhorias e ajustá-las. O carro estava muito melhor de se pilotar hoje (domingo), então me diverti muito tentando avançar — acrescentou. Na sequência, Hamilton ainda demonstrou otimismo para as etapas que restam.

— Creio que esta é definitivamente uma oportunidade para deixar o resto para trás. Estou realmente confiante para o futuro. Aprendi mais sobre o carro, fiz alguns ajustes. Vou ajustá-lo melhor para a próxima semana. Estarei na fábrica na quarta-feira. Então, sim, não vejo por que não podemos ter resultados melhores daqui para frente — encerrou.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 1º a 3 de agosto, em Hungaroring, palco do GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025.