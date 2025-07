Pela segunda vez na carreira na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto pontuou. Desta vez, após largar da décima colocação, cruzou a linha de chegada do GP da Bélgica, neste domingo (27), em nono e somou mais 2 pontos no Mundial de Pilotos. Por isso, afirmou estar "feliz com o fim de semana" e garantiu que não tinha como ir muito além.

Na parte final da corrida, Bortoleto até tentou se aproximar de Liam Lawson, o oitavo, mas não conseguiu pressionar. No final, ficou 4s atrás do piloto da Racing Bulls, que tinha "um ritmo muito bom" e fez um ótimo trabalho na gestão de pneus, como pontuou o brasileiro da Sauber.

Por isso, Bortoleto deixa Spa-Francorchamps com a sensação de que fez o melhor que pôde na Bélgica e tirou o máximo possível do carro.

— Acho que tirei tudo o que podia do carro. Foi muito difícil alcançar Lawson. Acho que ele teve um ritmo muito bom e também gerenciou muito bem os pneus. Foi aquele 0s1 por volta que ele foi mais rápido que o fez terminar em oitavo. Honestamente, estou feliz com o fim de semana. Não havia mais nada que pudéssemos ter feito hoje — disse Bortoleto.

Um momento-chave da corrida foi quando Bortoleto inverteu as posições com Nico Hülkenberg e assumiu a nona colocação. Como explicou, a ideia era tentar pressionar Lawson e devolver a posição ao alemão caso não conseguisse passar. Como o companheiro de equipe fez uma parada a mais e caiu para fora do top-10, não teve como retribuir a ajuda.

— Obviamente, houve corridas em que ele estava mais rápido e o deixei passar. Desta vez, senti que poderia alcançar Lawson de alguma forma ou ao menos pressioná-lo. Falei com o pessoal: se me deixar passar, eu não conseguir pegar Lawson e ele continuar perto de mim, deixo ele passar de volta. Não me importo — garantiu Bortoleto, que concluiu:

— Não consegui ultrapassar Lawson, mas fiquei colado nele por muito tempo. Depois, Nico perdeu um pouco de ritmo e fez uma segunda parada, e a posição ficou por isso mesmo. Ele foi um ótimo companheiro de equipe hoje, como sempre é, para ser honesto. Temos um ambiente muito bom dentro da equipe..

Por fim, Bortoleto foi questionado pelo "Grande Prêmio" sobre o atraso de 1h20 que a largada sofreu por conta da forte chuva em Spa-Francorchamps. O brasileiro, porém, não se opôs à decisão da FIA.

— A segurança vem em primeiro lugar, sempre. Quando saímos pela primeira vez, havia muita água, muito spray, muita aquaplanagem, e se corrêssemos nessas condições, alguém poderia se machucar. Amo correr em qualquer condição, mas quando não está bom, não está bom. Precisamos ser realistas quanto a isso. Sinto que hoje largamos no momento certo e a FIA fez um ótimo trabalho nesse sentido — finalizou.

A Fórmula 1 volta de 1º a 3 de agosto em Hungaroring, palco do GP da Hungria, 14º da temporada.