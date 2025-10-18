F1: Verstappen vence sprint dos EUA com abandono das McLaren; Bortoleto é 11º
Piloto dominou a prova com abandono de concorrentes
Max Verstappen venceu a corrida sprint do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1). A sessão foi caótica para a McLaren, que largou na segunda e terceira posição. Por conta de uma batida na largada, os dois pilotos da inglesa abandonaram. George Russell foi segundo e Carlos Sainz, terceiro. Gabriel Bortoleto foi 11º, superando o colega de equipe Nico Hulkenberg, que foi 13º
A larga foi o momento alto da prova. Oscar Piastri seguiu reto na curva e deixou Hulkenberg sem espaço. Com isso, o companheiro de Bortoleto bateu no australiano, que foi direto no companheiro de equipe Lando Norris. Com o acidente, a McLaren ficou sem seus dois carros, ocasionando a situação favorável para Verstappen. A direção de prova não aplicou punições para as batidas.
Max Verstappen dominou a prova com tranquilidade. Chegou a ser ameaçado por Russell, mas o inglês não conseguiu ultrapassar. Verstappen somou mais oito pontos, diminuindo a vantagem de Oscar Piastri.
Resultado - corrida sprint do GP dos EUA de F1
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo/dif.
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
Líder
2º
George Russell
Mercedes
+0.395
3º
Carlos Sainz
Williams
+0.791
4º
Lewis Hamilton
Ferrari
+1.224
5º
Charles Leclerc
Ferrari
+1.825
6º
Alexander Albon
Williams
+2.576
7º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+2.976
8º
Kimi Antonelli
Mercedes
+4.147
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
+4.804
10º
Pierre Gasly
Alpine
+5.126
11º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
+5.649
12º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+6.228
13º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
+6.624
14º
Franco Colapinto
Alpine
+8.006
15º
Oliver Bearman
Haas
+13.576
16º
Esteban Ocon
Haas
Abandonou
17º
Lance Stroll
Aston Martin
Abandonou
18º
Oscar Piastri
McLaren
Abandonou
19º
Lando Norris
McLaren
Abandonou
20º
Fernando Alonso
Aston Martin
Abandonou
Conheça o Circuito das Américas
O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.
Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.
GP dos EUA de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
