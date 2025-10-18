menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

F1: Verstappen vence sprint dos EUA com abandono das McLaren; Bortoleto é 11º

Piloto dominou a prova com abandono de concorrentes

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/10/2025
14:45
Atualizado há 1 minutos
Max Verstappen, da Red Bull, na corrida sprint do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: John Locher / POOL / AFP)
imagem cameraMax Verstappen, da Red Bull, na corrida sprint do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: John Locher / POOL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Max Verstappen venceu a corrida sprint do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1). A sessão foi caótica para a McLaren, que largou na segunda e terceira posição. Por conta de uma batida na largada, os dois pilotos da inglesa abandonaram. George Russell foi segundo e Carlos Sainz, terceiro. Gabriel Bortoleto foi 11º, superando o colega de equipe Nico Hulkenberg, que foi 13º

continua após a publicidade

Relacionadas

A larga foi o momento alto da prova. Oscar Piastri seguiu reto na curva e deixou Hulkenberg sem espaço. Com isso, o companheiro de Bortoleto bateu no australiano, que foi direto no companheiro de equipe Lando Norris. Com o acidente, a McLaren ficou sem seus dois carros, ocasionando a situação favorável para Verstappen. A direção de prova não aplicou punições para as batidas.

Batida entre Piastri e Norris no GP dos EUA de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)
Batida entre Piastri e Norris no GP dos EUA de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)

Max Verstappen dominou a prova com tranquilidade. Chegou a ser ameaçado por Russell, mas o inglês não conseguiu ultrapassar. Verstappen somou mais oito pontos, diminuindo a vantagem de Oscar Piastri.

continua após a publicidade

Resultado - corrida sprint do GP dos EUA de F1

Pos.PilotoEquipeTempo/dif.

Max Verstappen

Red Bull Racing

Líder

George Russell

Mercedes

+0.395

Carlos Sainz

Williams

+0.791

Lewis Hamilton

Ferrari

+1.224

Charles Leclerc

Ferrari

+1.825

Alexander Albon

Williams

+2.576

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+2.976

Kimi Antonelli

Mercedes

+4.147

Liam Lawson

Racing Bulls

+4.804

10º

Pierre Gasly

Alpine

+5.126

11º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

+5.649

12º

Isack Hadjar

Racing Bulls

+6.228

13º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

+6.624

14º

Franco Colapinto

Alpine

+8.006

15º

Oliver Bearman

Haas

+13.576

16º

Esteban Ocon

Haas

Abandonou

17º

Lance Stroll

Aston Martin

Abandonou

18º

Oscar Piastri

McLaren

Abandonou

19º

Lando Norris

McLaren

Abandonou

20º

Fernando Alonso

Aston Martin

Abandonou

Conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1
Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

GP dos EUA de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias