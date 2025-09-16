F1 tira Interlagos e anuncia calendário 2026 das corridas sprint

A Fórmula 1 divulgou nesta terça-feira (16) o calendário das corridas sprint para a temporada 2026 com um total de seis provas curtas. Pela primeira vez desde 2021, Interlagos foi deixado de lado e não vai receber o formato. Os GPs dos Países Baixos, de Singapura e do Canadá são as grandes novidades para o próximo ano.

A primeira praça a receber a sprint no ano que vem é o GP da China, segunda etapa da temporada e que acontece entre 13 e 15 de março. Depois, a prova curta retorna em Miami, entre 1º e 3 de maio, na sexta rodada do campeonato.

Etapa do GP da Holanda na Fórmula 1 (Foto: Reprodução)

A terceira sprint de 2026 também acontece em maio, no Canadá, entre os dias 22 e 24. Essa é a primeira vez que o Circuito Gilles Villeneuve recebe o formato. Silverstone, que realizou a corrida curta apenas em 2021, voltou aos planos da Fórmula 1.

Já na segunda metade da temporada, o GP dos Países Baixos, que se despede da F1, realiza a corrida curta pela primeira vez entre 21 e 23 de agosto. Por fim, Singapura, que também nunca sediou uma sprint, recebe a última corrida de 100 km, entre 9 e 11 de outubro.

Em relação a 2025, ficaram de fora do calendário sprint os GPs da Bélgica, dos Estados Unidos, São Paulo e Catar. Interlagos, inclusive, foi a única praça que esteve nos planos da F1 de forma ininterrupta entre 2021 e 2025.

A F1 também falou do crescimento da audiência e da popularidade do formato sprint. “Em 2024, a audiência televisiva dos fins de semana sprint foi, em média, 10% maior do que nos fins de semana sem sprint, e o esporte continua a ver uma tendência ascendente após os três primeiros fins de semana com corrida curta da temporada de 2025”, afirmou o texto da maior categoria do esporte a motor.

— A primeira vitória de Lewis Hamilton na Ferrari na sprint em Xangai viu um aumento de 84% na audiência da TV ao vivo nos 15 principais mercados da F1 em comparação ao evento do ano passado. O GP de Miami foi assistido por 26,6 milhões de telespectadores, um crescimento de 18% em relação ao ano passado. A sprint na Bélgica aumentou significativamente a audiência da TV nos mercados tradicionais e em crescimento, incluindo na Alemanha (+40%), França (+42%), China (+182%) e Argentina (+9%), quando comparado ao evento sprint na Europa em 2024 — completou.

CEO da F1, Stefano Domenicali destacou o engajamento do público em fins de semana com mais sessões competitivas:

— A sprint continuou crescendo em impacto positivo e popularidade desde que foi lançado em 2021. Com quatro sessões competitivas em vez de duas durante um fim de semana convencional, os fins de semana com sprint oferecem mais ação a cada dia para nossos fãs, parceiros de transmissão e para os promotores, gerando maior comparecimento e audiência — finalizou o executivo.