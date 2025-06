O embate entre Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar na Fórmula 2, que acabou com vitória para o brasileiro, rendeu duas vagas na F1 2025. Apesar do início difícil do piloto da Sauber, seu desempenho em pista vem respondendo às expectativas para a temporada. Em entrevista no GP do Canadá, o novato da Racing Bulls comentou sobre as atuações do "antigo" rival, que ainda não pontuou na categoria.

F1: Gabriel Bortoleto tem passaporte furtado na Suíça antes de GP do Canadá

— É muito difícil avaliar a temporada de um piloto, principalmente no pelotão intermediário, quando você não tem o melhor carro. Eu só sei que ele tem o Nico como companheiro de equipe e conseguiu se classificar na frente dele algumas vezes — disse Hajdar.

Após terminar com apenas dois pontos, a Sauber começou a temporada de 2025 com boas novidades. A escuderia está em oitavo lugar, com 16 pontos. Para o brasileiro, no entanto, o ano passado foi marcado pelo título da Fórmula 2 em sua estreia na categoria, que seguiu a conquista da Fórmula 3 na edição anterior. Com isso, é inegável o talento de Bortoleto no automobilismo, como destacou Hadjar.

— Isso é um ótimo trabalho, porque se você olhar para o que o Nico fez no ano passado com a Haas, na maioria das vezes indo para o Q3, dá para ver que é um companheiro difícil de bater e ele (Bortoleto) tem conseguido vencê-lo. Acho que eles estão relativamente equilibrados em termos de desempenho. Então, acho impressionante, mas não chega a ser exatamente uma surpresa — concluiu o novato.

Gabriel Bortoleto x Nico Hulkenberg

A "disputa" entre companheiros na Sauber parece bem equilibrada nas qualificatórias, apesar de Hulkenberg contar com mais pontos que o brasileiro. Bortoleto ainda não pontuou na F1 2025, enquanto o alemão soma 16. No ano passado, o então piloto da Haas conseguira 41 pontos, superando o parceiro Kevin Magnussen, com apenas 16.

Em sua temporada de estreia na F1, Gabriel Bortoleto garantiu que a pressão mais intensa da carreira ficou no passado. Em declaração nesta quinta-feira (12), durante o dia de imprensa do GP do Canadá, refletiu sobre o caminho até a Fórmula 1.

O piloto brasileiro ainda revelou que viveu momentos mais tensos enquanto tentava se firmar nas categorias de base, principalmente pelos valores necessários para correr. Agora, com o sonho realizado, foca em evoluir e construir trajetória sólida na elite do esporte.

Gabriel Bortoleto durante o GP de Miami na F1 2025 (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Próxima etapa da F1 2025: GP do Canadá

O GP do Canadá está marcado para este domingo (15) no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. A prova é de curvas de alta velocidade e tem o famoso "Muro dos Campeões", conhecido por acabar com a corrida de grandes pilotos. A prova acontece às 15h (de Brasília) e tem transmissão da Band e F1TV.

Após nove corridas, Bortoleto ocupa a 19° colocação e ainda não conseguiu pontuar em 2025. Sua melhor corrida aconteceu no Gp da Espanha, onde terminou em 12° lugar.