F1: Verstappen minimiza dificuldade de Hamilton na Ferrari

Lewis Hamilton está com dificuldades para se adaptar à Ferrari na F1, mas Max Verstappen não quis se aprofundar muito no assunto. O tetracampeão até elencou alguns pontos que podem estar dificultando o processo, mas evitou apontar dedos e disse que os carros da geração atual da F1 são um tanto complicados de entender.

Hamilton estreou pela Ferrari em 2025 e, embora tenha vencido a primeira corrida sprint logo na segunda etapa na China, enfrenta inúmeras dificuldades para repetir o bom desempenho. Constantemente superado pelo companheiro Charles Leclerc, Lewis sofre nas classificações, ainda não foi ao pódio após 16 corridas e se chamou de “inútil” durante o fim de semana na Hungria.

Max Verstappen vence o GP da Itália de F1 (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Ao comentar a situação de Hamilton, Verstappen disse que os carros que exploram o efeito-solo são um tanto complicados e a falta de rendimento pode não ser necessariamente culpa do heptacampeão.

— Não posso analisar como Hamilton estava atuando na Mercedes, como ele se sente pessoalmente, o que está acontecendo também na Ferrari agora. Não tenho nenhuma informação sobre isso — disse Verstappen.

— A questão é que ele se juntou a uma equipe que já tem um piloto muito forte, então nunca será fácil chegar e começar a vencer o companheiro de equipe que já está adaptado e fala a mesma língua do time. Mas, às vezes, esses carros podem ser bem complicados para entender o motivo de você estar rápido ou não — finalizou Verstappen.

Lewis Hamilton em Mugello (foto: Ferrari)

