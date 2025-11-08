Boné na cabeça e canga na grama: o que levar na mochila para Fórmula 1

O GP de São Paulo da Fórmula 1 está entre as corridas mais imprevisíveis do calendário, tanto para os pilotos quanto para o público, e exige uma estratégia de sobrevivência climática complexa. O Autódromo de Interlagos é famoso por ter as quatro estações em uma hora, e quem não se prepara corre o risco de ver a festa ser cancelada pelo sol forte ou por uma chuva repentina.

continua após a publicidade

➡️GP do Brasil de F1: horário e onde assistir à corrida sprint e classificação

Algumas pessoas já se anteciparam e se prepararam no primeiro dia no Autódromo.

— Primeiro o card do seu piloto favorito. Depois, nós trouxemos lanchinhos lacrados, capa de chuva e o power bank — comentou Patrícia Campos durante sua primeira corrida.

— Canga foi uma coisa que eu não trouxe ano passado, mas esse ano entrou na lista — disse Dona Cláudia, que já teve outras experiências no local.

continua após a publicidade

GP de São Paulo de F1 (Foto: Reprodução / F1)

Lista

Capa de chuva Canga Carregador portátil Boné Protetor solar - somente em embalagens pequenas (até 100ml) Lanche - até 3 itens de alimentação por pessoa, desde que estejam devidamente lacrados; Garrafa de água Agasalho leve

Programação

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida Sprint - 11h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo dia do GP do Brasil de F1 tem alerta de condições climáticas severas

Segundo comunicado da companhia de energia de São Paulo, há a formação de um ciclone extratropical que sai da região Sul em direção ao estado. Com isso, entre a noite de hoje (7) e amanhã (8), são esperadas rajadas de vento entre 50 km/h e 90 km/h. Além disso, a probabilidade da ocorrência de chuvas fortes e descargas elétricas é alta.

continua após a publicidade

Diante dessas condições, foi ativado um plano de contigência no estado de São Paulo, com mais equipes em campo e canais de atendimento à população. A região do Autódromo de Interlagos, local do Grande Prêmio de Fórmula 1, terá reforço no suporte à população.