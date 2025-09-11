menu hamburguer
Fórmula 1

Após erro no GP da Itália, McLaren pode rever postura de jogos de equipe

Na corrida, Piastri foi chamado aos boxes antes de Norris

Oscar Piastri, da McLaren, no GP da Holanda na F1 2025 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
imagem cameraOscar Piastri, da McLaren, no GP da Holanda na F1 2025 (Foto: NICOLAS TUCAT/AFP)
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Wilson Gonzaga Spiler
Dia 11/09/2025
15:55
  • Matéria
  • Mais Notícias

No GP da Itália de Fórmula 1, disputado no último domingo (7), a McLaren inverteu os pits stops de Lando Norris e Oscar Piastri, como forma de estratégia. No entanto, após a etapa, a equipe admitiu que errou ao fazer isso. O grande campeão do circuito de Monza foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Entenda o caso

No final do GP da Itália, entre as voltas 45 e 46, a McLaren decidiu parar primeiro o piloto Oscar Piastri, que estava atrás, e depois, Lando Norris, que ocupava a segunda colocação. No entanto, Norris perdeu cerca de 6 segundos e foi ultrapassado pelo seu companheiro, Piastri.

Lando Norris, da McLaren, durante GP do Canadá na F1 2025 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
Porém, pouco antes da parada de Piastri, o time havia assegurado a Norris que ele não perderia a posição. Com isso, Piastri teve que ceder espaço, terminando a corrida no terceiro lugar.

A McLaren postergou a parada dos dois para os pilotos chegarem ao fim da corrida com pneus vazios, após Max Verstappen, o primeiro colocado, ter trocado os pneus médios pelos duros.

Impacto na classificação geral

Com o resultado do GP da Itália, Piastri ficou com 31 pontos a mais que o segundo colocado, Norris, no campeonato de pilotos. Caso as posições não tivessem sido alteradas, a diferença seria de 37 pontos.

Postura da McLaren

Após a corrida, a McLaren admitiu que errou quando adotou essa estratégia e afirmou que pode rever sua política de equipe, caso passe por um momento crítico ao longo do campeonato. Porém, no momento, Andrea Stella, chefe do time, se mostrou satisfeito com a decisão.

— Vamos analisar este caso, verificar se foi consistente com a aplicação dos nossos princípios de corrida, discutiremos com os pilotos e reforçaremos a nossa forma de correr. Se necessário, faremos as devidas alterações, com a mente aberta. Mas, no momento, estou bastante satisfeito, pois a situação foi totalmente consistente com a nossa abordagem — afirmou Andrea Stella.

