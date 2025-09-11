Após erro no GP da Itália, McLaren pode rever postura de jogos de equipe

No GP da Itália de Fórmula 1, disputado no último domingo (7), a McLaren inverteu os pits stops de Lando Norris e Oscar Piastri, como forma de estratégia. No entanto, após a etapa, a equipe admitiu que errou ao fazer isso. O grande campeão do circuito de Monza foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Entenda o caso

No final do GP da Itália, entre as voltas 45 e 46, a McLaren decidiu parar primeiro o piloto Oscar Piastri, que estava atrás, e depois, Lando Norris, que ocupava a segunda colocação. No entanto, Norris perdeu cerca de 6 segundos e foi ultrapassado pelo seu companheiro, Piastri.

Porém, pouco antes da parada de Piastri, o time havia assegurado a Norris que ele não perderia a posição. Com isso, Piastri teve que ceder espaço, terminando a corrida no terceiro lugar.

A McLaren postergou a parada dos dois para os pilotos chegarem ao fim da corrida com pneus vazios, após Max Verstappen, o primeiro colocado, ter trocado os pneus médios pelos duros.

Impacto na classificação geral

Com o resultado do GP da Itália, Piastri ficou com 31 pontos a mais que o segundo colocado, Norris, no campeonato de pilotos. Caso as posições não tivessem sido alteradas, a diferença seria de 37 pontos.

Postura da McLaren

Após a corrida, a McLaren admitiu que errou quando adotou essa estratégia e afirmou que pode rever sua política de equipe, caso passe por um momento crítico ao longo do campeonato. Porém, no momento, Andrea Stella, chefe do time, se mostrou satisfeito com a decisão.

— Vamos analisar este caso, verificar se foi consistente com a aplicação dos nossos princípios de corrida, discutiremos com os pilotos e reforçaremos a nossa forma de correr. Se necessário, faremos as devidas alterações, com a mente aberta. Mas, no momento, estou bastante satisfeito, pois a situação foi totalmente consistente com a nossa abordagem — afirmou Andrea Stella.

