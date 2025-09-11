Após erro no GP da Itália, McLaren pode rever postura de jogos de equipe
Na corrida, Piastri foi chamado aos boxes antes de Norris
No GP da Itália de Fórmula 1, disputado no último domingo (7), a McLaren inverteu os pits stops de Lando Norris e Oscar Piastri, como forma de estratégia. No entanto, após a etapa, a equipe admitiu que errou ao fazer isso. O grande campeão do circuito de Monza foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull.
Entenda o caso
No final do GP da Itália, entre as voltas 45 e 46, a McLaren decidiu parar primeiro o piloto Oscar Piastri, que estava atrás, e depois, Lando Norris, que ocupava a segunda colocação. No entanto, Norris perdeu cerca de 6 segundos e foi ultrapassado pelo seu companheiro, Piastri.
Porém, pouco antes da parada de Piastri, o time havia assegurado a Norris que ele não perderia a posição. Com isso, Piastri teve que ceder espaço, terminando a corrida no terceiro lugar.
A McLaren postergou a parada dos dois para os pilotos chegarem ao fim da corrida com pneus vazios, após Max Verstappen, o primeiro colocado, ter trocado os pneus médios pelos duros.
Impacto na classificação geral
Com o resultado do GP da Itália, Piastri ficou com 31 pontos a mais que o segundo colocado, Norris, no campeonato de pilotos. Caso as posições não tivessem sido alteradas, a diferença seria de 37 pontos.
Postura da McLaren
Após a corrida, a McLaren admitiu que errou quando adotou essa estratégia e afirmou que pode rever sua política de equipe, caso passe por um momento crítico ao longo do campeonato. Porém, no momento, Andrea Stella, chefe do time, se mostrou satisfeito com a decisão.
— Vamos analisar este caso, verificar se foi consistente com a aplicação dos nossos princípios de corrida, discutiremos com os pilotos e reforçaremos a nossa forma de correr. Se necessário, faremos as devidas alterações, com a mente aberta. Mas, no momento, estou bastante satisfeito, pois a situação foi totalmente consistente com a nossa abordagem — afirmou Andrea Stella.
