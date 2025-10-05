menu hamburguer
Fórmula 1

AO VIVO: acompanhe a corrida do GP de Singapura de F1

Pilotos disputam 18ª corrida da temporada

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 05/10/2025
08:35
Palco do GP de Singapura de F1 (Foto: Roslan Rahman / AFP)
imagem cameraPalco do GP de Singapura de F1 (Foto: Roslan Rahman / AFP)
A Fórmula 1 (F1) realiza neste domingo (5), a corrida do Grande Prêmio de Singapura, 18ª corrida da temporada de 2025. A prova acontece no circuito de rua de Marina Bay, região central de Singapura. A etapa acontece a partir das 9h (de Brasília). A corrida tem transmissão da Band e F1TV.

🟢 ATUALIZAÇÃO: aguardando início da prova

🏆 TOP-3:

🔻 ABANDONOS:

Como está sendo a corrida do GP de Singapura de F1?

Aguardando início.

Conheça Singapura, palco da etapa

O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.

O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.

GP de Singapura de F1 (Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool)
GP de Singapura de F1 (Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool)

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

