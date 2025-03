Zico vai analisar gols de falta de torcedores em ação com patrocinador

Ídolo do futebol brasileiro, o ex-jogador Zico agora vai assumir a difícil missão de ser jurado. Embaixador da BETesporte - empresa do setor de apostas esportivas e jogos online -, desde o último mês de janeiro, o Galinho foi convocado para analisar um fundamento do futebol que ele conhece muito bem: cobranças de falta. A ação faz parte do “Desafio Craque de Verdade”, promovido pela marca de betting.

A iniciativa foi ar no Instagram da BETesporte na tarde da última terça-feira (12) e toda semana vai distribuir prêmios de R$ 1 mil para os vencedores. Qualquer pessoa que gravar um gol de falta que tenha marcado em um jogo de futebol, de futsal ou mesmo na pelada com os amigos, pode enviar o arquivo para o direct do perfil oficial da marca na rede social e passará por avaliação de Zico e da produção.

— Durante a minha carreira, tive a felicidade de marcar 84 gols de falta em partidas oficiais, algo que sempre exigiu muita técnica e dedicação. O Desafio Craque de Verdade, da BETesporte, quer revelar os bons cobradores espalhados pelo Brasil, e para mim é uma grande satisfação fazer parte dessa campanha, analisando as jogadas e ajudando a encontrar novos talentos — destaca Zico, embaixador da BETesporte.

Após análise do craque da bola parada, os cinco melhores gols serão colocados para votação geral do público na própria página. O “Desafio Craque de Verdade” é realizado a cada sete dias e o primeiro premiado será conhecido já no início da próxima semana.

