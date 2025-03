Zico entrega doações do Jogo das Estrelas ao Unicef

O Jogo das Estrelas reverteu parte das doações arrecadadas na edição de 2024 ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta quarta-feira (13), com presença do anfitrião Zico. Em evento realizado no CFZ, o ídolo do Flamengo agradeceu o apoio da entidade e exaltou a presença de Renato Aragão, o Didi, na partida do último dia 28 de dezembro.

— Todos os anos revertemos parte da renda a várias instituições, o que sempre foi o grande objetivo do Jogo das Estrelas. Desta vez, esse benefício foi para o UNICEF, que representa tudo isso, aqui no Brasil e no mundo, auxiliando crianças e adolescentes. Fico feliz de poder dar essa contribuição. E o Renato abrilhantou nosso evento. Um cara que sempre nos fazia rir aos domingos e que tive o privilégio de participar diversas vezes do programa dele, até como médico. Cantei até o ‘Pega na Mentira’ com o Erasmo Carlos. Ver um ídolo de infância dando o pontapé inicial, e saudável, é muito gratificante — desabafou Zico.

Zico também aproveitou para agradecer novamente a todos os jogadores que se fizeram presentes em mais uma edição do jogo. Aproveitou para dar como exemplo a dedicação e o sacrifício o nome de Michel Salgado, ex-jogador do Real Madrid, que não mediu esforços para estar no Maracanã.

— É um orgulho imenso pra gente ver o que fez o Michel Salgado, um dos maiores e mais famosos craques do Real Madrid e da seleção da Espanha. Ele chegou ao Rio no dia do jogo, às 5 horas da tarde, foi direto para o Maracanã, jogou os 90 minutos, saiu para jantar com o Júnior (filho e organizador do evento) e, às 2h da manhã, já pegava um voo de volta para Dubai. Isso mostra o quanto a gente representa, o carinho envolvido e o legado que deixamos. Situações como essa nos movem para continuarmos fazendo o melhor para ajudar tanta gente — completou Zico.

Chefe do escritório do Unicef no Rio de Janeiro, Flavia Antunes Michaud esteve presente ao evento e se disse honrada por estar ao lado de Zico numa parceria “entre duas instituições muito estabelecidas no Brasil”. Pontuou que o esporte e o futebol têm essa capacidade de mobilização e de transformação, e que unir isso a uma causa da infância é muito potente.

— O esporte é uma ferramenta de proteção contra a violência, em que as crianças e adolescentes podem ter um espaço lúdico de aprendizado, de entender seus direitos humanos e uma série de questões. Isso está muito no centro dos nossos valores. É demais poder estar ao lado do Zico nesse grande evento. O UNICEF está há 75 anos no Brasil e ficamos honrados e felizes de sermos beneficiados com essa doação, para continuarmos fazendo o nosso trabalho de proteção da infância no país — agradeceu.

História e expansão do Jogo das Estrelas

Responsável pela organização do evento, Júnior Coimbra, filho de Zico, agradeceu o apoio do Unicef e relembrou do início do Jogo das Estrelas em 2004, no CFZ. Além disso, ele comentou a expansão da partida beneficente ao Japão ainda neste ano.

— Esse é o momento que a gente sempre finaliza o Jogo das Estrelas, finalmente. O intuito do jogo sempre foi esse, começou aqui no CFZ em 2004, e parece que foi ontem, um grupo de amigos, Renato, Júnior, os caras chegando com 1kg de alimento. De repente, 21 anos depois, a gente está aqui. É muito emocionante ver que esse evento continua crescendo, a gente sempre ajudou muitos projetos sociais e instituições durante esses anos, e hoje a gente tem uma chancela como a do Unicef, uma organização referência, mundialmente conhecida — declarou Júnior.

— E isso mostra também a nossa credibilidade, o respeito que a gente conquistou não só no Brasil, mas no mundo inteiro com o Jogo das Estrelas, com o nome do meu pai. É muito bonito ver o resultado disso tudo, e a gente tem a presença do pessoal do Unicef aqui hoje que é lindo demais. A gente vai expandir e fazer um jogo no Japão dia 27 de julho, e já conseguimos o apoio do pessoal do Unicef lá no Japão para nos apoiar. É muito gratificante e emocionante — completou o filho de Zico.

