Com Ronaldinho, Jogo das Estrelas de Zico terá edição fora do Brasil

O Jogo das Estrelas de Zico chegará ao Japão neste ano e tem Ronaldinho Gaúcho como o primeiro convidado confirmado. Durante a celebração dos fundos arrecadados e doados ao Unicef nesta quarta-feira (12), Júnior Coimbra, organizador do evento, anunciou que a partida terá edição especial em 27 de julho, em Hiroshima, como parte das comemorações dos 80 anos da reconstrução após bomba atômica que destruiu a cidade.

— Já estávamos há anos tentando fazer o Jogo das Estrelas no Japão, nossa segunda casa, para expandir e fazer uma coisa forte também fora do Brasil. Aí veio a pandemia e não conseguimos. Agora, neste momento especial para os japoneses, que farão uma série de eventos pelos 80 anos, queriam muito fazer um jogo, e foi um casamento perfeito. Será um modelo um pouco diferente do daqui, mas faremos o máximo para que seja o mais parecido. Será nosso primeiro jogo internacional e estamos muito ansiosos — revelou o filho de Zico.

— O primeiro nome confirmado é o Ronaldinho Gaúcho. A gente vai ter um time de ex-jogadores brasileiros e estrangeiros, muitos que fizeram história no Japão. Do outro lado, ex-jogadores japoneses, não só do Kashima, mas da seleção japonesa. Estamos muito felizes e muito gratos de, logo depois da 20ª edição, fazer um jogo no Japão — completou.

Possíveis participantes do próximo Jogo das Estrelas

Além da partida em Hiroshima, no Japão, a 21ª edição do Jogo das Estrelas está confirmada para o dia 27 de dezembro, no Maracanã. Júnior Coimbra comparou as possibilidades de convidados participarem dos eventos na Ásia e no Brasil, e ainda indicou o sonho de ter Messi e Cristiano Ronaldo no futuro.

— A gente ainda está falando com muitos. Julho é uma data complicada para quem joga no Brasil, pois estamos no meio do campeonato. Lá (no Japão) para eles, para os europeus, é mais fácil. Agora, o Léo Ortiz está confirmado no jogo daqui. Palavras dele. Desde que ele foi anunciado no Flamengo eu chamo ele. Assim como outros nomes, como Quaresma, Kluivert e Salgado (que estiveram na última partida), já estava há dois anos falando com esses caras. É uma data muito complicada, 27 de dezembro, mas uma hora a gente consegue.

— O Ronaldinho eu já chamei umas sete vezes, e para o Japão a gente conseguiu. Se você pegar os grandes nomes, o Pelé a gente sempre quis ter, mas não teve a chance. Tivemos o Maradona. Do Brasil, a gente teve Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Adriano, Kaká, Romário, Bebeto... acho que o Ronaldinho, dos grandes, é o único que não veio. Tomara que ele goste bastante do Japão para vir em dezembro.

— Neymar, Vinícius Júnior, Endrick, Paquetá também vieram. Agora, tem uns caras de fora que eu sempre tive vontade de trazer. Zidane's e Beckham's da vida. A gente sempre tenta, uma hora vamos conseguir. Quem sabe um português ou um argentino (risos) — declarou o filho de Zico, organizador do Jogo das Estrelas.