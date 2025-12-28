Após passar o Natal internado na Santa Casa de Londrina (PR), Galvão Bueno recebeu alta neste sábado (27) e já está em casa. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o narrador de 75 anos tranquilizou os seguidores e explicou o motivo do retorno ao hospital: uma recaída de uma pneumonia viral causada, segundo ele, por sua "mania maluca de trabalhar" antes do tempo de recuperação ideal.

Demonstrando boa recuperação, Galvão detalhou que o problema começou há cerca de um mês, quando tratou uma pneumonia viral no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Apesar de ter saído bem, ele ignorou a recomendação de repouso para cumprir uma agenda de compromissos profissionais.

— Já estou em casa, já tive alta aqui na Santa Casa de Londrina e vou explicar exatamente o que aconteceu. Coisa de um mês eu tive uma pneumonia viral, me internei no Sírio Libanês em São Paulo, passei lá uma semana, saí de lá absolutamente perfeito. Mas a pneumonia exige que você tenha um certo repouso depois que toma os antibióticos, depois que cuida de tudo e que faça fisioterapia, mas o trabalho não deixou, essa minha mania maluca de trabalhar — desabafou o narrador.

Galvão listou a sequência de eventos que minou sua resistência física nas últimas semanas, incluindo transmissões na Amazon Prime, despedida da Band e reuniões para a Copa do Mundo no SBT.

— Foram duas semanas de programas ao vivo, transmissão de jogos de futebol, de gravações, de viagens, de reuniões, de preparar já a Copa do Mundo no SBT no próximo ano, me despedi da Bandeirantes, de fazer as transmissões da decisão da Copa do Brasil na Amazon Prime. Então eu me senti bem ali, achei que tava tudo uma maravilha. Voltei pra casa e, no Natal, me senti mais ou menos como tinha me sentido antes — explicou.

Galvão Bueno será o narrador do SBT na Copa do Mundo. (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Ao sentir os sintomas retornarem na véspera de Natal, ele foi levado ao hospital em Londrina, onde possui residência, realizou exames e ficou em observação até este sábado.

Agora, a ordem é descanso absoluto. Galvão informou que manterá o tratamento com antibióticos até a próxima quarta-feira e fará 15 dias de fisioterapia. O retorno ao trabalho só acontecerá em fevereiro, já visando o ano de Copa do Mundo.

— Agora sim tô de férias, então agora vou fazer esse repouso, 15 dias de fisioterapia e fevereiro tamo junto. Vambora, o ano é forte, vem aí Copa do Mundo, tem muita coisa pra acontecer — projetou.

O narrador encerrou a mensagem agradecendo o carinho dos fãs:

— Meus milhões de amigos das redes sociais e, dessa vez, com muito mais gente, quero falar com muito mais pessoas porque quero agradecer a todas as mensagens, a todas as orações, a toda torcida, a todo pensamento positivo. Obrigado, obrigado a todos, obrigado a Deus.

