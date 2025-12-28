menu hamburguer
Fora de Campo

Renato Maurício Prado escolhe lado no embate Flamengo x Filipe Luís: 'Inaceitável'

Prazo para negociação encerra hoje

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/12/2025
10:36
Renato Mauricio Prado
Rnato Maurício Prado opina em novela da renovação de contrato de Filipe Luís (Foto: Reprodução/Youtube)
O jornalista rubro-negro Renato Maurício Prado não ficou no muro na novela da renovação de Filipe Luís com o Flamengo. Caso não tenha uma resposta positiva, o Rubro-Negro vai buscar um novo treinador. A dificuldade, no momento, é a queda de braço entre o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, e o agente do treinador, Jorge Mendes, que debatem o salário exigido pelo treinador.

Prazo acaba neste domingo

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, estabeleceu este domingo (28) como prazo limite para que o empresário de Filipe Luis, Jorge Mendes, dê uma resposta sobre a proposta de renovação oferecida ao treinador.

De férias na Europa, Filipe Luís deixou as negociações na mão de Jorge Mendes. Pelo Flamengo, Boto é quem negocia, mas Bap já determinou que a oferta do clube é definitiva. Apesar do prazo, ainda há otimismo no clube por um acerto, já que os dois lados desejam a continuidade do trabalho. 

Os valores envolvidos na renovação de Filipe Luís com o Flamengo

Conforme apuração do Lance!, Filipe Luis pediu cerca de R$ 3 milhões por mês, livre de impostos, valor que inclui também os salários de sua comissão técnica, formada por Ivan Palanco, Rodrigo Caio, Márcio Torres e Diogo Linhares. O Flamengo, por sua vez, entende que a oferta feita já contempla uma justa valorização e, por isso, não pretende aumentá-la.

Filipe Luís em coletiva de imprensa no Mundial (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Filipe Luis pediu cerca de R$ 3 milhões por mês, livre de impostos (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

