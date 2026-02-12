Lance a Lance analisa Arias no Palmeiras, Clássico Vovô, semana do Flamengo e possível volta de Neymar

O programa Lance a Lance desta sexta-feira (13), às 18h, promete uma edição especial com repercussão da chegada de Jhon Arias ao Palmeiras, o Clássico Vovô entre Fluminense e Botafogo, a análise da semana decisiva do Flamengo e a possibilidade de retorno de Neymar ao Santos após longo período afastado dos gramados.

continua após a publicidade

➡️ Quem não joga e quem pode estrear: confira as prováveis escalações para as quartas do Carioca

A atração será apresentada por João Lidington, com comentários de Lucas Borges, além da participação dos setoristas do Lance, que trarão informações atualizadas e bastidores dos principais clubes do país.

Entre os destaques da pauta está o pós-jogo de Fluminense x Botafogo e seus impactos na temporada. O programa também debaterá o reforço de Arias no elenco do Palmeiras e o que a contratação pode representar para o planejamento alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Outro tema central será a expectativa pelo possível retorno de Neymar ao Santos. Além disso, a semana do Flamengo estará em foco, com o clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca e a preparação para a Recopa Sul-Americana diante do Lanús, na Argentina.

Com análise, informação e debate, o Lance a Lance amplia a cobertura dos principais assuntos do futebol brasileiro, reunindo jornalistas e setoristas em uma edição dedicada aos temas que movimentam o noticiário esportivo.

continua após a publicidade

🍀 Aposte em Botafogo x Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.