Salvio Espinola esclarece polêmica de arbitragem em Fluminense x Botafogo

Fluminense e Botafogo estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (12), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na transmissão da Record, o ex-árbitro Salvio Espinola esclareceu uma polêmica de arbitragem do clássico.

continua após a publicidade

Depois do Fluminense abrir o placar contra o Botafogo com golaço de Lucho Acosta, Cannobio deu uma cotovelada em Montoro e foi expulso. Em campo, o árbitro Rafael Klein não deu o cartão vermelho, mas mudou a decisão depois de ir ao VAR. Para Salvio Espínola, a decisão foi correta.

➡️Torcedores do Flamengo pedem retorno de jogador campeão em 2019: 'Merece'

➡️Igor Jesus, ex-Botafogo, vira assunto em jogo na Inglaterra: 'Não vai acabar bem'

continua após a publicidade

- A chave desse lance é que não tinha mais bola em disputa, já tinha saído. O Canobbio faz o movimento a mais, desnecessário, e atinge uma parte sensível, que é o rosto. Cartão vermelho é correto e a intervenção do VAR também - disse Sálvio Spínola.

Fluminense e Botafogo se enfrentam no Maracanã (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja o lance polêmico

Escalações de Fluminense e Botafogo

O Fluminense está escalado para enfrentar o Botafogo nesta quinta-feira (12), pelo Brasileirão. O clássico será o segundo de 2026 entre os clubes, o primeiro que o Tricolor entra em campo com força máxima. Zubeldía manda a campo um time com mudança no meio-campo: Bernal será titular.

continua após a publicidade

O time escalado por Zubeldía para o clássico foi: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

O Botafogo está escalado para o clássico com o Fluminense, nesta quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Martín Anselmi precisou modificar o sistema defensivo após baixas ao longo da semana.

Com a base mantida, o Botafogo vai a campo com: Neto, Ythallo, Newton e Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Alex Telles e Montoro; Artur e Arthur Cabral.

das 4 linhas

🤑 Aposte no Fluminense ou no Botafogo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.