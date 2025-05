Os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil continuam nesta quarta-feira (21), com gigantes em campo. O Flamengo enfrenta o Botafogo -PB, no Maracanã, e o Corinthians encara o Novorizontino, na Neo Química Arena. O vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", projetou os resultados das partidas.

Flamengo x Botafogo-PB

O tarólogo apontou que a equipe do técnico Filipe Luís irá entrar em campo focada na busca da classificação. Para ele, o Rubro-negro não deve correr grandes riscos na partida e deve vencer novamente o confronto.

Vale destacar, que o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no Estádio Castelão, no Maranhão. Com este cenário, o clube carioca precisa apenas de um empate para conseguir confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Léo Ortiz em ação pelo Flamengo em 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Corinthians x Novorizontino

Para a partida do Timão, o vidente previu dificuldades. Luiz Filho apontou que a equipe de Dorival Júnior precisará de uma atenção extra para confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar dos possíveis sustos, o tarólogo se posicionou favorável a vitória do clube alvinegro.

O Corinthians se encontra em uma situação semelhante a do Flamengo. A equipe paulista também venceu o primeiro confronto contra o Novorizontino por 1 a 0, fora de casa, e agora, busca a classificação dentro de casa.

