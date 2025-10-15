Fluminense anuncia nova camisa grená e dourada; veja fotos

O Fluminense lançou, nesta quarta-feira (15/10), em parceria com a Umbro, o novo terceiro uniforme para a reta final da temporada 2025. A nova camisa celebra o orgulho de ser carioca e presta homenagem aos torcedores tricolores e à cidade do Rio de Janeiro — símbolos que se misturam na identidade do clube.

Esse modelo tem ainda um caráter simbólico: será o último da parceria com a Umbro, cujo contrato se encerra no final de 2026. Já existe um acordo encaminhado com a Puma para vestir o clube a partir de 2027.

O modelo é predominantemente grená, com detalhes em dourado, e traz referências visuais a elementos marcantes do Rio, como o Carnaval, as praias e ícones turísticos da cidade. A camisa também apresenta palavras e grafias que remetem a valores e adjetivos tradicionalmente associados ao Fluminense.

Na parte inferior, o uniforme traz um patch, seguindo o mesmo padrão de cores, com representações do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar e dos Arcos da Lapa — símbolos eternos da capital fluminense. Já na parte de trás, uma inscrição reafirma a identidade tricolor: “Nós somos do Rio de Janeiro”, frase escolhida como homenagem direta à torcida e à origem do clube.

— O novo uniforme é imponente, tem presença e carrega muito peso por trazer dois símbolos importantes do clube: primeiro seu torcedor, depois o orgulho de ser carioca. Tenho certeza de que os torcedores ficarão felizes com o resultado desta nova armadura — afirmou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Vendas da nova camisa do Fluminense

A camisa chega às lojas oficiais do Fluminense além dos canais de venda da Umbro. Assim como nos lançamentos anteriores, o novo manto estará disponível em quatro versões — masculina, feminina, juvenil e infantil — e contará com duas categorias: a camisa de jogador, com tecnologia de desempenho, e a versão torcedor, com preço mais acessível e pequenas diferenças no tecido, nas mangas, na gola e nos acabamentos.

Detalhes da nova terceira camisa do Fluminense (Foto: Divulgação)

