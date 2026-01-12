Jornalista compara Gerson com alvo do Flamengo no mercado: 'Não dá'

O Cruzeiro anunciou a contratação de Gerson, ex-Flamengo, no último domingo (11), dentro do Mineirão lotado. Enquanto isso, o clube carioca iniciou conversas na busca de repatriar o meia Lucas Paquetá, atualmente no West Ham, da Inglaterra. Diante do cenário, o jornalista André Rocha comparou a qualidade dos dois atletas.

continua após a publicidade

➡️ Rivais se revoltam com possível chegada de Paquetá no Flamengo: 'Não tem como'

Durante a programação do site "S1 Live", desta segunda-feira (12), o comunicador disparou que Lucas Paquetá é "mais jogador" do que Gerson. Na ocasião, ele analisava o impacto da chegadas dos meias ao futebol brasileiro.

— O Paquetá é muito mais jogador do que o Gerson. E não é porque ele está no Cruzeiro agora não. Sou um dos que mais elogiaram ele aqui. Mas não dá para comparar. O Paquetá é muito mais jogador. Para Seleção Brasileira, Flamengo, para qualquer coisa. Se ele vier, já entra na prateleira mais alta do futebol brasileiro — iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

— Quando Paquetá saiu do Brasil, a gente via o potencial, mas ele ainda era meio "peladeirão". Mas ele evoluiu muito jogando lá fora. O interesse do Manchester City não foi à toa. É que o lance das investigações mexeu com o cara. Se vier, vai ser a maior contratação da história do Flamengo — concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Lucas Paquetá no Flamengo?

O Flamengo confirmou o interesse na contratação de Lucas Paquetá e está disposto a fazer um dos maiores investimentos de sua história para repatriar o meia. De acordo com a direção rubro-negra, o clube admite abrir o cofre e pagar cerca de 40 milhões de euros ao West Ham para contar com o jogador já no início da temporada. A negociação, no entanto, é considerada complexa e envolve entraves importantes do lado inglês.

continua após a publicidade

Na Inglaterra, a informação é de que o West Ham não pretende liberar Paquetá de forma imediata. O clube londrino aceita discutir uma eventual venda apenas após o término da temporada e, ainda assim, trabalha com a exigência de um valor superior aos 40 milhões de euros que o Flamengo estaria disposto a oferecer neste momento. A equipe inglesa considera o brasileiro peça fundamental na luta contra o rebaixamento da Premier League, competição na qual ocupa atualmente a 18ª colocação.

Apesar da resistência do West Ham, o Flamengo já avançou em um ponto considerado decisivo: o acordo com o atleta. O clube carioca se acertou com Lucas Paquetá e agora aposta na vontade do jogador como principal estratégia para destravar a negociação. Internamente, a diretoria rubro-negra relembra um episódio histórico semelhante, ocorrido em 1995, quando Romário utilizou seu peso e desejo pessoal para convencer o Barcelona a liberá-lo para retornar ao Flamengo.

Segundo informações do jornal britânico "The Guardian", o desejo de Paquetá em deixar a Inglaterra já se refletiu em atitudes recentes. O meia solicitou para não ser relacionado para a partida do West Ham contra o Queens Park Rangers, pela FA Cup. Mesmo estando fisicamente apto, ele ficou fora do confronto, disputado no último domingo, que terminou com vitória do West Ham por 2 a 1. A publicação destaca que o jogador está insatisfeito com a vida na Inglaterra e vê com bons olhos um retorno imediato ao futebol brasileiro.