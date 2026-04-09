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Inteligência artificial projeta chances do Corinthians em estreia na Libertadores

Jogo acontece em cenário turbulento para ambas as equipes

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/04/2026
08:01
Corinthians estreia na Libertadores nesta quinta-feira (9) (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)
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Platense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (9), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina, a partir das 21h (de Brasília). O duelo marca a estreia do Platense na competição e o retorno do Timão após duas temporadas de ausência.

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O Platense carrega uma sequência de seis jogos sem vencer no Campeonato Argentino. Pelo lado do Corinthians, a situação é ainda mais turbulenta: Fernando Diniz comanda a equipe em solo argentino apenas dois dias depois que o técnico foi anunciado como o substituto de Dorival Jr, demitido após uma sequência de nove jogos sem vencer.

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Diante dessas nuances, a inteligência artificial Grok fez análises e projetou as chances do Timão conquistar três pontos no duelo desta quinta-feira (9).

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IA crava placar de Platense x Corinthians

"A principal dificuldade do Platense está na produção ofensiva. Com média de apenas 0,5 gol por partida no Apertura, o ataque argentino é um dos mais tímidos do campeonato. Enquanto isso, o ataque do Corinthians produz média de 0,8 gol por rodada no Brasileirão.

Portanto, a previsão de placar é: Platense 0 x 0 Corinthians

Dois ataques em crise se enfrentam numa estreia marcada pela cautela. A falta de gols é o denominador comum entre Platense e Corinthians nesta temporada, e tudo indica que o empate sem gols é o resultado mais provável nesta abertura do Grupo E."

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Crise no Timão

O Corinthians vive momento de profunda instabilidade. Campeão da Copa do Brasil 2025 e da Supercopa do Brasil 2026 sob o comando de Dorival Júnior, o Timão não conseguiu manter o nível na temporada corrente. A equipe está na 16ª colocação do Brasileirão com apenas dez pontos em dez rodadas, a três pontos da zona de rebaixamento.

Corinthians estreia na Libertadores neta quinta-feira (9) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)
Corinthians estreia na Libertadores neta quinta-feira (9) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

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