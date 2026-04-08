O Corinthians desembarcou em Buenos Aires, na Argentina, na noite desta quarta-feira (8), para estrear pela Libertadores, em partida marcada para esta quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), contra o Platense. Entre os 24 nomes relacionados por Fernando Diniz, Yuri Alberto, baixa nos últimos dois treinos da equipe, está presente.

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O atacante Kayke Ferrari, de 21 anos, treinou entre os titulares na última atividade e está no país vizinho. Ele fez apenas uma partida como titular nesta temporada, pelo Paulistão, em janeiro. Além disso, tem outros oito jogos em 2026 e marcou um gol.

O jovem treinou com os nomes que devem ir a campo, já que Yuri Alberto tirou o dente do siso e ficou fora das atividades. O camisa 9, no entanto, não está descartado desta partida de estreia.

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O Corinthians volta a disputar uma edição do torneio continental após dois anos fora da competição. Para esta partida, o técnico Fernando Diniz, que fará sua estreia, tentará encerrar a sequência negativa do time de nove jogos sem vitória. Ele assinou com o clube até dezembro deste ano.

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Jogadores que viajaram com o Corinthians para a Argentina:

Goleiros: Hugo Souza, Felipe Longo e Kauê; Laterais: Matheuzinho, Matheus Bidu e Fabrizio Angileri; Zagueiros: André Ramalho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Iago Machado; Meio-campistas: André, Raniele, Matheus Pereira, André Carrillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro, Dieguinho, Zakaria Labyad; Atacantes: Yuri Alberto, Jesse Lingard, Vitinho, Pedro Raul e Kayke.

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Yuri Alberto está relacionado para a partida entre Corinthians x Platense (Foto: Reprodução/Corinthians TV)

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