Torcedores entoam cantos racistas e homofóbicos antes de Espanha x França

Mais um dia triste para os amantes de futebol espalhados pelo mundo. Pouco antes da bola rolar para Espanha x França, nesta quinta-feira (5), pela semifinal da Liga das Nações, na Alemanha, torcedores espanhóis foram vistos entoando cantos racistas e homofóbicos contra franceses. O vídeo foi divulgado pelo jornal argentino TyC Sports.

- Eles jogam na França, mas são todos de Angola. São todos com*dores de traves** como o via*inh* do Mbappé - diz um trecho da música.

Hábito espanhol

Recentemente, cinco torcedores tiveram prisão homologada nesta quarta-feira (21) por racismo contra Vini Jr durante a partida entre Real Madrid e Valladolid. O caso aconteceu no dia 30 dezembro de 2022, no estádio José Zorrilla, e as investigações vinham sendo conduzidas pelo Ministério Público da Espanha. Os condenados também terão de pagar uma multa de 1.620 euros, cerca de R$ 10 mil.

Os envolvidos ficarão impossibilitados de exercerem profissões ou ocupações na área de educação, esporte ou lazer por quatro anos. Os cinco torcedores também receberam um banimento de três anos de todos os estádios em partidas do futebol espanhol.

Espanha x França na Liga das Nações

Campeã da Eurocopa 2024, a Espanha busca o bicampeonato da Nations League para continuar fazendo história e se estabelecer com uma das melhores seleções da atual geração. Detentor do último título da competição, a equipe de Luis de la Fuente enfrenta a também campeã França nesta quinta-feira (5), em Stuttgart, na Alemanha, numa batalha pela vaga na grande decisão.

Já a França tem bom desempenho na atual edição da Nations League, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas em oito partidas. O país liderou o grupo A2 da competição com 13 pontos, enfrentando as seleções da Itália, Bélgica e Israel.

Nas quartas de final, eliminou a Croácia, algoz de 2023, após empate no agregado nas duas partidas e vitória nas cobranças de pênalti. Em oito jogos na competição, foram 14 gols feitos e oito gols sofridos - média alarmante de um por jogo.