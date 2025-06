Neymar anuncia ‘convocados’, e web enlouquece: ‘Vai pro BBB’

Neymar tem sido pauta nos noticiários e nas redes sociais nos últimos dias. Nesta quinta-feira (5), o extra-campo do craque do Santos voltou a repercutir entre os torcedores depois de anunciar os convocados para um amistoso beneficente.

Trata-se de um jogo comemorativo, que será realizado na Vila Belmiro, em parceria com uma empresa de seguros. Além de Neymar, celebridades como Tirulipa, Luva de Pedreiro, Renato Cariani e MC Livinho estarão presentes no evento.

No entanto, a polêmica se instaurou entre os torcedores principalmente devido à data do amistoso. Assim que o jogador do Santos anunciou os influenciadores que estarão presentes na partida beneficente, internautas reagiram à postagem, destacando que o jogo será no mesmo dia que a Seleção Brasileira entra em campo em São Paulo, contra o Paraguai.

Veja reação da web após anúncio de Neymar

Comentarista compara Zico a Neymar na Seleção Brasileira

Maior artilheiro da Seleção Brasileira, Neymar não foi convocado por Carlo Ancelotti para os dois próximos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai. Durante o programa 'Galvão e Amigos', na Band, o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande traçou um paralelo entre o camisa 10 do Santos e Zico, ídolo do Flamengo, que sofreu com lesões no Mundial de 1986, no México, mas se dedicava ao máximo para se recuperar.

— Eu vi um cara se matar das 6h da manhã até às 19h da noite pra tentar jogar uma Copa do Mundo, que foi o Zico, lá no México. No hotel, eu vi ele fazendo fisioterapia, fortalecimento muscular, tentando se recuperar. Ele não ficou lá sem fazer nada. Foi o que mais treinou, se sacrificou e se doou na Copa de 86. Destruíram o joelho dele em 85 e se ele estivesse inteiro, aquela Seleção chegaria a final, porque ele tava voando (...) Quando eu lembro do Zico e olho o Neymar, eu falo, não acredito nesse cara, como que vou acreditar nele (Neymar)? Eu tenho dois exemplos: Zico e Ronaldo.