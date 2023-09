A polêmica de Luis Rubiales, presidente afastado da Federação Espanhola de Futebol que deu um beijo forçado na jogadora Jennifer Hermoso após a conquista inédita da Copa do Mundo Feminina, movimentou com o mundo do cinema. O famoso cineasta Woody Allen, que está na Itália para participar do Festival Internacional de Cinema de Veneza e apresentar o filme "Golpe de Suerte", filme que chegará aos cinemas espanhóis no dia 17 de setembro, saiu em defesa do dirigente espanhol durante uma entrevista ao jornal 'El Mundo'.