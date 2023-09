— Depois de uns 20 dias, eu perdi o bebê. Na verdade, no outro dia eu tive um sangramento, fui para o hospital, e continuei a sangrar por uns 20 dias. Quando voltei no hospital, a médica disse que a bolsa havia estourado e que eu teria de fazer um parto. A bolsa estourou mas o coração dele continuava a bater dentro da minha barriga. Eu ouvi no ultrassom. Não tinha entendido muito bem a gravidade da situação. Até que ela explicou que não tinha o que fazer… ele não poderia ser entubado, tinha apenas 4,5 meses. Ela me deu a opção de vê-lo antes da liberação (do corpo). Ele nasceu com vida, mas por pouco tempo. De longe foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Perdi por tudo o que passei enquanto estava grávida, todas as discussões, as brigas, todos os sustos que ele me dava, o estresse que me fazia passar, tudo que me xingava, e era todo o dia, tudo o que me ameaçava… Me chamava de tudo quanto é nome quando eu saía para fazer alguma coisa. Quando ele tentou me matar nesse dia do carro, quando me bateu. Foi um conjunto. Não tive um dia de paz -, recordou Cavallin.