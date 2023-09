O pedido é da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte e está baseado em um relatório do BEPE (Batalhão Especial de Policiamento em Estádios). A Força Flu é a organizada envolvida no apedrejamento do ônibus com a delegação do Botafogo, que feriu o atacante Carlos Alberto, no dia 29 de agosto, nos arredores do aeroporto Galeão antes do embarque alvinegro para a Argentina.