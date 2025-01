Willian Bigode perde ação na Justiça contra Mayke por conta de Criptomoedas

A Justiça de São Paulo deu ganho de causa parcial ao lateral Mayke, do Palmeiras, em ação movida contra o ex-companheiro de time Willian Bigode, nesta segunda-feira (20). O embate trata-se do imbróglio referente a um investimento em criptomoedas. A decisão ainda cabe recuso, e a defesa deve recorrer.

continua após a publicidade

➡️ Tiago Leifert anuncia data de estreia no SBT; confira

➡️ Em meio a polêmica com Rivaldo, Neymar faz publicação com ‘dedo do meio’

O juiz Christopher Alexandre Roisin, do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi o responsável por assinar a sentença. Ficou definido que Mayke tem o direito de receber o montante de R$ 44.583.789,31. O valor corresponde ao investimento feito com as empresas Xland e WLJC, ligadas a Willian Bigode.

Além disso, os advogados do lateral do Palmeiras também pedem uma indenização pelo rendimento do valor. Assim, a ação pode totalizar no montante de R$ 7.834.232,61. Determinado pedido foi momentaneamente negado pelo magistrado, que optou por cobrar apenas o reembolso da quantia investida por Mayke.

continua após a publicidade

– Reconhecida a existência de fraude, é necessário declarar a nulidade do contrato celebrado entre partes, com o retorno delas ao estado anterior que impõe o ressarcimento dos aportes com correção monetária e juros moratórios desde o desembolso, admitida a compensação com os rendimentos resgatados – diz trecho da decisão do juiz Christopher Alexander Roisin.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Relembre o caso

A controvérsia ganhou destaque após uma reportagem do Fantástico em 2023, revelando que Mayke e Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, investiram cerca de R$ 10,4 milhões na Xland Holding Ltda, por indicação de Willian.

continua após a publicidade

A investigação sugeriu a existência de uma pirâmide financeira, prometendo retornos de 3,5% a 5% ao mês. Além de Willian Bigode, Loisy Coelho, sua esposa e sócia, e Camila Moreira de Biasi Fava, também sócia, foram incluídas no processo. A decisão impôs uma multa por litigância de má-fé e determinou o pagamento dos honorários advocatícios de Mayke, fixados em 10% do valor da condenação.