Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 19/08/2024 - 17:56 • São Paulo (SP)

O Palmeiras está em preparação para o jogo contra o Botafogo, que acontecerá na quarta-feira (21), e trabalha para recuperar fisicamente a dupla Mayke e Dudu. No entanto, apesar de ter avanços nos tratamentos, a presença de ambos no jogo contra os cariocas é incerta.

O lateral é mais provável de estar na partida do que o atacante. Em recuperação de um incômodo na panturrilha, Mayke participou de parte do trabalho no gramado nesta segunda-feira (19), na Academia de Futebol.

Dudu e Mayke estão em processo de recuperação (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Mesmo com a recuperação considerada positiva, no momento a tendência é que o defensor ainda não retorne ao time. O Palmeiras ainda avaliará a situação do jogador até o dia do jogo contra o Botafogo.

Já o caso do camisa 7 é mais complicado. Dudu realiza recondicionamento físico para retornar à equipe, após ser reintegrado ao Verdão depois de quase um ano afastado. Sua presença contra o Botafogo é ainda mais difícil.

Quem volta ao Palmeiras contra o Botafogo?

Até agora, o jogador que voltará diante do Glorioso é o volante Richard Ríos, que esteve suspenso na partida de ida da Libertadores. O colombiano, inclusive, foi titular no último final de semana, contra o São Paulo.

Enquanto isso, Bruno Rodrigues e Piquerez — os outros lesionados do Verdão — não devem retornar tão cedo e tratam de lesões mais sérias.