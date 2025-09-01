William Bonner anuncia despedida do JN; veja curiosidades do âncora com o esporte

No dia em que o Jornal Nacional completa 56 anos, o âncora mais tempo à frente do telejornal, William Bonner, anunciará sua despedida da bancada após 29 anos. O jornalista, que também acumulava a função de editor-chefe, ficará no comando do jornal até o próximo dia 3 de novembro, quando César Tralli assume o posto ao lado de Renata Vasconcellos.

O que pouca gente sabe é que o apresentador tem uma relação muito próxima com o esporte. Durante uma participação no Programa “Altas Horas”, em 2021, William Bonner declarou que o interesse pelo jornalismo começou com a leitura de jornais para acompanhar notícias de futebol.

- Eu comecei a ler jornais muito cedo, primeiro para acompanhar notícias de futebol. Depois eu comecei a me interessar por aqueles assuntos que apareciam mais frequentemente no Jornal Nacional - destacou.

Assumidamente torcedor do São Paulo, Bonner revelou em tom de brincadeira como reage às vitórias de seu time de coração durante a apresentação do telejornal. Questionado se sorria por dentro com as vitórias do Tricolor, o apresentador foi direto ao responder.

- Só por dentro, Serginho (Groisman). Não posso fazer muita festa não (risos) - disse, antes de completar.

William Bonner ao lado de Rogério Ceni no CT da Barra Funda (Foto: Reprodução/Instagram)

O âncora do JN também relembrou um momento inusitado com o ex-atacante da Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno. Durante um jantar, Bonner revelou que corria para manter a forma e questionou se o camisa 9 gostava de fazer o mesmo enquanto ainda jogava futebol.

- Eu me lembro que estava jantando com o Ronaldo Fenômeno e ele me perguntou o que eu fazia de esporte. Eu respondi que corria, ele me olhou e perguntou: "Por que você corre?". Disse que precisava manter a forma e perguntei se ele não gostava de correr enquanto jogava futebol, e a resposta foi: “Nossa, eu detestava correr” - disse William Bonner.

Nem mesmo o ex-treinador da seleção inglesa, Gareth Southgate, escapou dos comentários de Bonner. O âncora detonou as escolhas do técnico durante as disputas de pênalti na final da Eurocopa de 2020, contra a Itália.

- O técnico colocou três meninos para decidir a Eurocopa nos pênaltis - disse William Bonner na transmissão do Jornal Nacional.

Na ocasião, a Inglaterra ficou com o vice-campeonato, diante de 67 mil torcedores que acompanharam a partida no Estádio de Wembley, em Londres. Rashford, Sancho e Saka desperdiçaram as cobranças apontadas pelo jornalista.

Paixão de William Bonner por automobilismo

A Globo anunciou o retorno das transmissões da F1 a partir de 2026. Sendo exibida desde 2021 na Band, a modalidade mais importante do Automobilismo voltará a emissora, que comprou os direitos de transmissão até 2028. Além da TV aberta, o SporTV e o Globoplay também serão utilizados. Durante o anúncio do retorno no Jornal Nacional, William Bonner brincou.

- Já sabem qual é a melhor volta: a volta da F1 pra Globo - disse.

Em seu Instagram, o jornalista também demonstra o seu amor por colecionar carros. Além de realizar vídeos humorados sobre diferentes assuntos, ele abre o coração para mostrar sua coleção.