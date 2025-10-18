O Corinthians bateu o Atlético-MG por 1 a 0, na noite deste sábado (18), em jogo importante da 29° rodada do Campeonato Brasileiro. Maycon marcou o único gol do duelo disputado na Neo Química Arena. Após a partida, os torcedores do Timão elegeram o melhor em campo.

Depois de um primeiro tempo morno, o Timão veio com mais energia na segunda etapa do duelo e começou com uma cabeçada de Yuri Alberto que tirou tinta da trave defendida por Everson. Maycon, que tinha perdido grande chance, marcou um golaço de fora da área para garantir a vitória.

Nas redes sociais, os torcedores apontaram Maycon como o melhor jogador em campo na partida entre Corinthians e Atlético-MG. Veja o gol do volante e os comentários:

Maycon fez o gol da vitória em Corinthians x Atlético-MG (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Veja gol de Maycon e comentários dos torcedores

Como foi o jogo entre Corinthians e Atlético-MG

Um primeiro tempo de nível técnico baixo, com muitas faltas e poucas oportunidades claras de gol. Mandante e empurrado pela torcida, o Corinthians controlou a posse de bola, mas teve dificuldades para se manter no terço final do campo.

Aos poucos, o Atlético passou a controlar mais as ações e, ao mesmo tempo, abriu espaços para o Corinthians avançar pela intermediária. Com isso, surgiram chances para os dois lados. Yuri Alberto e Maycon tiveram as melhores oportunidades.

O grande destaque dos 45 minutos iniciais foi a comemoração da torcida presente na Neo Química Arena pelo sexto título da Libertadores Feminina, conquistado nos pênaltis contra o Deportivo Cali e exibido no telão do estádio.

Após não acertar o gol na primeira etapa, o Corinthians precisou de apenas quatro minutos no segundo tempo para abrir o placar. Capitão da equipe, Maycon acertou um belo chute de fora da área e venceu o goleiro Everson, para a explosão dos cerca de 40 mil torcedores presentes na Neo Química Arena.

Mesmo em vantagem, a equipe comandada por Dorival Júnior seguiu melhor na partida e ainda viu Memphis Depay desperdiçar uma ótima chance para ampliar o marcador. Com a necessidade de buscar o resultado, Sampaoli mudou o esquema tático e colocou o Atlético-MG no ataque.

Reunidos no time titular ao lado de Yuri Alberto após mais de 60 dias, Depay e Garro foram substituídos aos 30 minutos do segundo tempo para as entradas de Ryan e Gui Negão, formados nas categorias de base do clube.

Em meio à troca de ataques nos minutos finais, o placar permaneceu inalterado em Itaquera, e o Corinthians voltou a conquistar três pontos após a derrota no clássico contra o Santos. Já o Atlético-MG, com a derrota, se aproximou da zona de rebaixamento após o triunfo do Vitória sobre o Bahia.