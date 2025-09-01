Jorge Iggor revela ansiedade para estreia na GE TV: ‘Tá ruim dormir’

Faltam apenas três dias para a estreia do narrador Jorge Iggor no Grupo Globo, pela GE TV. O profissional realizará a primeira participação em uma transmissão esportiva nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no jogo entre Brasil e Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Durante o programa, "Panela", dos canais Sportv, o narrador revelou está ansioso para a estreia no novo canal. Jorge Iggor comentou que a data irá marcar a primeira vez em que ele narrará um jogo da Seleção Brasileira com imagem.

- Com a imagem vai ser a primeira vez que vou narrar um jogo da Seleção Brasileira. Já narrei pelo rádio, no Youtube, mas sem imagem, com a câmera lá no narrador, mas a gente não foi feito para ser visto, e sim, o jogo. O que a galera quer ver é o jogo, não o narrador. Fomos feitos para ser ouvidos - iniciou o comunicador, antes completar.

- Vai ser muito legal (estreia). Vai ser no Maracanã, no Rio de Janeiro. Estou voltando para minha cidade, onde comecei minha carreira. Começar um projeto novo lá, capricharam nos detalhes. Agora, está ruim dormir, faz um mês que não durmo direito de ansiedade. Essa semana tem que acabar logo (brincou) - concluiu.

Durante os últimos 18 anos, o narrador fez parte do grupo de transmissão da TNT Sports. O destaque na emissora, principalmente com as transmissões das partidas da Champions League, fez o Jorge Iggor chamar atenção da Rede Globo. Ele chega a nova empresa como o principal narrador do projeto da GE TV, no Youtube.

O que é a GE TV?

A GE TV é um projeto da Globo no meio digital para competir diretamente com a CazéTV no YouTube. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do portal "F5", a empreitada utilizará o canal já existente do Globo Esporte na plataforma e será lançado ainda em 2025. A data de estreia ainda não foi divulgada.

O novo canal adotará formato semelhante ao utilizado pelo streamer Casimiro Miguel oferecendo programas de debate, transmissões ao vivo e conteúdo com linguagem mais informal para atrair o público jovem. A iniciativa busca conquistar uma fatia do mercado digital esportivo que tem crescido significativamente nos últimos anos.

Além de Jorge Iggor e Mariana Spinelli, o jornalista Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, é um dos nomes considerados para liderar o projeto. Ex-Desimpedidos, o apresentador tem experiência com transmissões ao vivo no YouTube e também comanda o programa "Panela SporTV".

O que vai exibir?

As transmissões ao vivo de eventos esportivos constituirão o principal atrativo da GE TV. Entre as negociações em andamento está um acordo com a NFL (liga de futebol americano) para exibições nas tardes de domingo. A programação também incluirá outros campeonatos cujos direitos já pertençam à Globo e estejam liberados para exibição no YouTube.