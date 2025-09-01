Bruno Formiga faz revelação sobre chegada à Globo: ‘Fez a diferença’

Bruno Formiga irá estrear como comentarista das transmissões esportivas da GE TV, novo canal da Globo no YouTube, nesta quinta-feira (4). A primeira aparição do profissional será ao lado do antigo companheiro, o narrador Jorge Iggor, em Brasil x Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025.

continua após a publicidade

➡️Jorge Iggor revela ansiedade para estreia na GE TV: ‘Tá ruim dormir’

Durante o programa "Panela", dos canais Sportv, nesta segunda-feira (1), o comentarista revelou o detalhe crucial para aceitar a proposta da Globo e deixar a TNT Sports. Segundo ele, o que fez a diferença foi a presença de Jorge Iggor no projeto.

- (Seleção Brasileira) Fez a diferença. Era a estreia (na nova emissora) no Maracanã, jogo de Seleção, e ainda tem jogos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Além disso, quando soube que o Jorge ia, fez toda a diferença. Porque assim, você chegar sozinho em uma casa nova, por mais que a gente se conheça por fora, é uma parada. Mas o teu parceiro de cabine é o narrador. Tem que ter entrosamento - iniciou o comentarista, acrescentando:

continua após a publicidade

- Quando o Jorge balançou para aceitar, pensei: 'Talvez seja isso'. Também fiquei ansioso. Foi um tempo difícil (tomar a decisão). Não consigo ver, porque só tinha coisa boa, mas só via o lado negativo. Que ia perder isso ou aquilo. Mas aí minha mulher me deu um tapa na cara e falou: 'Meu irmão, para de reclamar e toma uma decisão'. Aí fui lá e aceitei - concluiu.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante os últimos 12 anos, o comentarista fez parte do grupo de transmissão da TNT Sports. O destaque na emissora, principalmente com as transmissões das partidas da Champions League, fez Bruno Formiga chamar atenção da Rede Globo.

continua após a publicidade

O que é a GE TV, novo canal da Globo?

A GE TV é um projeto da Globo no meio digital para competir diretamente com a CazéTV no YouTube. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do portal "F5", a empreitada utilizará o canal já existente do Globo Esporte na plataforma.

O novo canal adotará formato semelhante ao utilizado pelo streamer Casimiro Miguel, oferecendo programas de debate, transmissões ao vivo e conteúdo com linguagem mais informal para atrair o público jovem. A iniciativa busca conquistar uma fatia do mercado digital esportivo, que tem crescido significativamente nos últimos anos.

Além de Bruno Formiga e Jorge Iggor, os jornalistas Mariana Spinelli e Fred Bruno também fazem parte do projeto.

O que vai exibir?

As transmissões ao vivo de eventos esportivos constituirão o principal atrativo da GE TV. Entre as negociações em andamento está um acordo com a NFL (liga de futebol americano) para exibições nas tardes de domingo. A programação também incluirá outros campeonatos cujos direitos já pertençam à Globo e estejam liberados para exibição no YouTube.