Whindersson Nunes assume presidência de time da Kings League; saiba mais

O humorista e youtuber Whindersson Nunes é o novo presidente do F.C. Real Elite, equipe brasileira da Kings League. O anúncio foi feito nesta terça-feira (16), em um evento em São Paulo. Ao lado do comediante, chega também o influenciador Lucas Freestyle para a presidência do time.

Na primeira edição da Kings League no Brasil, o Real Elite era presidido por Allan "Estagiário" e pela cantora Ludmilla. No torneio, os presidentes têm o direito de entrar em campo e cobrar pênaltis. O atacante Neymar, do Santos, é presidente da Fúria FC, ao lado do amigo Cris Guedes.

O artista foi apresentado em evento na capital paulista e detalhou o que o motivou a seguir esse passo na carreira. Whindersson afirma que a ideia de aceitar o convite é poder explorar mais uma vertente em sua carreira, que passa pelo boxe, turnês de stand-up, música e filmes.

- Eu acho que tudo faz parte do meu autoconhecimento, a busca espiritual. E desde que comecei a ter tanto tempo na minha vida, eu me em um quadro em branco, que eu consigo pintar ele de novo várias vezes. Uma hora eu luto, uma hora eu conto piada, outra hora eu canto… E aí, agora desenvolvendo essa área mais empresarial na minha carreira, me lançaram essa ideia. Me disseram que a Kings League estava crescendo, que estava sendo muito procurada. E aí eu pensei “eu acho que está faltando eu começar uma parada nova, um ano novo também”. Eu me considero uma empresa, sou uma pessoa física, mas me trato como sendo uma empresa, e em uma empresa, quanto mais ramificações ela tem, mais ela vale, mais funciona. Quis abrir mais espaço - afirmou.

Quem convidou Whindersson para integrar o projeto foi o empresário Kaká Diniz, CEO da Non Stop Produções, que agencia a carreira do comediante e de outros artistas e que agora faz parte da equipe que está à frente do projeto do Real Elite. Além de Whindersson, Ludmilla e Lucas Freestyle, que farão os papéis de presidente, o time da Kings League também anunciou as parcerias para o departamento técnico de competição e de expansão no mercado de e-games, muito presente em outros clubes da liga.

Felipe Drumond, presidente do Magnus Futsal, entra como head de competição no Real Elite, junto com o jogador de futsal Rodrigo Capita, também do Magnus, que assume como diretor técnico. Para ampliar a atuação no mercado de e-games, o Real Elite anunciou a parceria com a Alpha 7 E-Sports, uma organização de e-sports que tem equipes em diferentes modalidade e é comandada pelas empresárias Pétala e Yanka Barreiros.

- Vamos ser o maior ecossistema de transmissão da Kings League mundial. Nenhum time vai ter o alcance que temos através das nossas plataformas - destacou Kaká Diniz durante o evento de anúncio das parcerias.

Equipe que estará à frente do projeto do Real Elite no segundo split da Kings League Brasil em 2025. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

O que é a Kings League

A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores times avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à grande final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

Desde sua criação, a liga respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição rapidamente conquistou o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento de forma única.

Chegada ao Brasil

A liga brasileira foi criada após a Copa do Mundo ser vencida pelo Brasil, que teve o comando de Kaká, Neymar, Cris Guedes e Gaulês, um dos principais streamers do Brasil e presidente do clube G3X, um dos clubes da Kings League Brasil, no início do ano. Ela terá a participação de 10 times.