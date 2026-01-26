Web reage a despedida de atleta do Flamengo 'Surreal'

Campeã Olímpica pelo Brasil e candidata a medalha em Los Angeles 2028, Rafaela Silva deixou o Flamengo e anunciou sua nova casa. A judoca saiu do Rubro Negro para lutar pelo Reação, time em que a atleta começou sua carreira e defendeu por quase duas décadas.

continua após a publicidade

➡️ Derrota no clássico coloca Flamengo sob risco de queda no Carioca; entenda

Os fãs da modalidade reagiram negativamente ao post feito pelo Flamengo, dizendo que o mesmo não dava atenção apenas para a saída de Rafaela. No Instagram "Time Flamengo", o Rubro Negro publicou algumas fotos com os novos atletas da equipe, e apenas a última imagem contém um agradecimento para a judoca. Além disso, um pequeno adendo foi feito na legenda da publicação.

"Chegam ao clube os reforços Rodrigo Abner, da categoria -100kg, e Gabrielle Ferreira, da categoria -70kg. Eles reforçam a equipe que já conta com nomes de seleção brasileira como Marcelo Gomes, Karol Gimenes e Giovanna Santos. Rafaela Silva, por sua vez, se despede do clube. Ela defendia o Mais Querido desde 2021. Obrigado, Rafa."

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo se despede de Rafaela Silva através das redes sociais. (Foto: Divulgação/TimeFlamengo/Instagram)

🤑 Aposte na vitória do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Entre os comentários do post, muitos usuários da rede social reclamaram da forma com a qual o Flamengo divulgou a saída de Rafaela, confira:

"Que SURREAL a saída da Rafa ser tratada assim!!! Inacreditável!!!!"

"Sério que não vai ter 1 post decente pra Rafaela Silva, CAMPEÃ olímpica?????"

"Eu achava q a Rafa nunca iria sair do flamengo. Muito triste com a notícia. Espero q seja para o bem da atleta! Que saia pra algo melhor!"

"Que bela despedida a Rafaela Silva…"

Campeã Olímpica na competição disputada no Rio de Janeiro, em 2016, Rafaela chegou ao Flamengo em 2021, onde conquistou o ouro no Pan de 2023, o bicampeonato mundial e o bronze olímpico por equipes em Paris 2024.









