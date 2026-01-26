Mauro Cezar faz discurso forte sobre jogador do Flamengo: 'Desastre'

O Flamengo sofreu uma dura derrota, na noite deste domingo (25), para um dos seus maiores rivais no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro perdeu para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, e o jornalista Mauro Cezar foi duro nas críticas a Emerson Royal.

- Não existe o Emerson Royal. Depois de fazer uma boa atuação até contra o Vasco, foi um desastre. Esse jogador é muito preocupante. Custou 9 milhões de euros e não consegue apresentar um futebol minimamente aceitável. O segundo gol do Fluminense foi com uma assistência dele pro John Kennedy. Se ele saísse da bola, não dava nada. É um jogador muito aquém - comentou Mauro Cezar sobre o lateral do Flamengo.

No primeiro gol do Fluminense, Léo Ortiz, do Flamengo, tentou sair jogando, errou um passe, e deu contra-ataque para o Tricolor. Kevin Serna recebeu na cara do gol e deslocou o goleiro Andrew. John Kennedy ampliou, e Everton Cebolinha deu números finais ao clássico.

Como foi o jogo entre Fluminense e Flamengo

O protagonista do primeiro tempo entre Fluminense e Flamengo foi o temporal que caiu no Maracanã instantes antes da bola rolar. O jogo virou uma confusão em poucos minutos com o aumento das poças de água até ser paralisado aos nove minutos. 40 minutos depois, o árbitro Alex Gomes Stéfano autorizou o reinício de jogo. Aos 25 Carrascal balançou as redes, mas ele estava na banheira e o gol foi anulado sem intervenção do VAR. Minutos depois, Samuel Lino desperdiçou chance clara embaixo da trave sem goleiro. O último lance de mais perigo da primeira etapa terminou na incrível defesa de Andrew na finalização de Kevin Serna.

O segundo tempo entre Fluminense e Flamengo começou com correria. Logo aos seis minutos, Santi Moreno tabelou com John Kennedy e deixou Kevin Serna na frente de Andrew. Dessa vez o colombiano levou a melhor e abriu o placar. Aos 20, JK aproveitou a sobra na pequena área após bola parada e bateu de esquerda pro gol, 2 a 0. O Rubro-Negro diminuiu de cabeça com Cebolinha, aos 27.

