Torcedores mandam recado a Anselmi após eliminação do Botafogo: 'Parabéns'
Treinador foi alvo de críticas
O Botafogo perdeu para o Barcelona-EQU por 1 a 0 nesta terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, e assim, foi eliminado na 3ª fase das Eliminatórias para a Copa Libertadores. Diante do cenário, torcedores do Glorioso aproveitaram o momento para mandar um recado ao técnico Martín Anselmi.
Após o apito final, o argentino foi alvo de críticas por conta do resultado contra a equipe equatoriana. O Glorioso entrou em campo com o favoritismo e o apoio dos torcedores, mas não conseguiu garantir o acesso à fase de grupos da Libertadores.
Como resultado, Martín Anselmi foi um dos principais alvos dos torcedores do Botafogo. Além dele, o dono da SAF do clube, o empresário estadunidense John Textor. Veja a repercussão abaixo:
Como foi Botafogo x Barcelona-EQU?
Texto por: Leonardo Bessa
Um cenário complicado. Talvez o mais difícil do trabalho do técnico argentino Martín Anselmi. Com o Nilton Santos cheio, com mais de 30 mil torcedores, o Botafogo arrancou suspiro dos alvinegros logo no primeiro ataque, mas a zaga do Barcelona tirou o gol de Vitinho. Na primeira descida, no entanto, para calar o Nilton Santos, uma boa dose de nervosismo com o gol de Céliz em contra-ataque.
Foi um Botafogo muito aquém do esperado na primeira etapa. Confuso em campo, nem as dobras pelos lados com laterais e meias-atacantes geraram dificuldade na marcação do Barcelona. Rondando a área e apostando no talento do meia Danilo, o jogo foi pobre nos 45 minutos iniciais.
O DNA de intensidade e agressividade, visto em outrora, passou longe em uma noite de estresse. O Barcelona, com o placar favorável, desceu ainda mais as linhas e sentou no confortável resultado. A queda no gramado em lances no campo de defesa, a famosa "cera", foi cena comum.
Muito mais na vontade do que na qualidade, o Botafogo tentou. Tentou com Arthur Cabral, com Vitinho e Barboza, mas não conseguiu balançar a rede. Vexame em casa para punir um projeto de poucas opções no início do ano e colocar pressão.
