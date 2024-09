Wesley termina relacionamento com namorada, que está grávida, e nega traição

Wesley é lateral-direito do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 09:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Após polêmica na transferência para o futebol italiano, o lateral-direito Wesley está envolvido em uma situação delicada fora de campo. Prestes a ser pai, o jogador terminou o namoro com Amanda Martins, mãe da criança. O casal estava junto há sete meses.

— Eu e a Amanda terminamos há mais de um mês, conversamos e vimos que era melhor assim. Não deu certo a gente como casal, mas eu não estou namorando ninguém. — afirmou o jogador.

Amanda, de 21 anos, é carioca e influenciadora. No início do relacionamento, ela engravidou e foi atacada nas redes sociais. Com o fim do namoro, a ex-namorada do jogador voltou a receber mensagens ofensivas no Instagram. Ela está grávida de Alice, sua primeira filha, que deve nascer em janeiro.

— As pessoas não sabem de nada e ela não merece ser atacada. Eu pedi para ela parar de tomar remédio, porque achei que fosse a mulher certa para mim e sempre quis ser pai de uma menina. Infelizmente não deu certo. Mas não teve traição — explica Wesley.

Após o término, existem especulações de que Wesley estaria se relacionando com Ana Li Sangaletti. Ela foi vista no Maracanã assistindo um jogo do Flamengo, o que aumentou os rumores de um possível affair com o lateral. O atleta confirmou que os dois estão conversando e se conhecendo melhor, mas ressaltou que não estão namorando.

Ana Li Sangalett é ex-namorada de Lázaro, jogador que atuou no Flamengo e atualmente defende o Palmeiras. Ela é estudante de Educação Física e coordenadora de relacionamento de uma empresa.

Wesley está no Flamengo desde 2022 (Foto: Isabela Azine/AGIF)

Wesley, de 22 anos, renovou seu contrato com o Flamengo até 2028. Ele chegou a base do clube em 2021 e já atuou 92 vezes pelo time principal.