Spindel revela bastidores da desistência da Atalanta por Wesley

Copiar Link

Escrito por Marcio Dolzan e Isabelle Favieri • Publicada em 20/08/2024 - 15:01 • Rio de Janeiro (RJ)

A Atalanta informou o Flamengo nesta terça-feira, 20, que desistiu de contratar o lateral-direito Wesley. A negociação, que poderia render 20 milhões de euros ao Rubro-Negro (cerca de R$ 122 milhões na cotação atual) era dada como certa. O clube italiano justificou a desistência por divergência em questões contratuais.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Segundo a Atalanta, o Flamengo teria demorado para enviar a documentação de Wesley. Além disso, haveria uma cláusula que definia que o jogador só seria liberado ao clube italiano a partir do dia 26, três dias após o acordado.

A Atalanta desistiu da contratação de Wesley, lateral do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Flamengo confirmou o fracasso na negociação no início da tarde, mas o diretor Bruno Spindel apresentou uma versão diferente para a desistência dos italianos.

- As negociações seguiram por um tempo, chegaram em valores que pareciam bons para todas as partes. De forma repentina, a Atalanta desistiu do negociação. Houve uma discussão pequena de cláusula quanto há data para terminar todo o trâmite para que o jogador fosse inscrito - disse Spindel.

Na sequência, Spindel afirmou não entender a posição do clube italiano, que discordou de uma pequena alteração contratual realizada pelo Rubro-Negro.

- A gente fez uma pequena alteração no documento, devolvemos o documento para revisar, precisa ser revisado com calma, seria uma transferência importante, complexa. Devolvemos ontem à tarde, uma pequena alteração passou, aceitamos todo o restante do documento. Depois, hoje de manhã cedo, eles falaram que não aceitavam, a gente discutiu, voltou para a data inicial que eles desejavam, pediu que eles enviassem a assinada - explicou.

- A gente não um clube brasileiro grande, de padrão mundial, e se eles acham que isso aqui não várzea, várzea é em outro lugar. Nenhum jogador do Flamengo viaja sem documento aprovado por todas as partes e contratos assinados por toda a equipe - finalizou.