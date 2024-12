Nova namorada de Belo já teve relacionamento com ex-jogador; confira

O cantor Belo iniciou um novo relacionamento com a influenciadora Rayane Figliuzzi, após o término com Graciane Barbosa. A nova dama do artista é famosa nas páginas de fofocas por ter vivido relacionamentos com jogadores de futebol, cantores e personalidades estrangeiras.

Um dos antigos amores da influenciadora é o ex-jogador Romário. Além do tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira, em 1994, Rayane também já namorou o filho do antigo atacante, Romarinho. Ainda no meio esportivo, outro romance da modelo foi Fábio Braz, ex-zagueiro do Corinthians e do Vasco.

Rayane também já teve romances fora do campo dos esportes. Além de Belo, ela também foi apontada como affair do cantor Saulo Poncio e de Tyga, rapper dos Estados Unidos. Ambos os casos foram breves, com o ex-Um44k o caso foi polêmico. Isso porque a relação teria acontecido quando o artista ainda namorava Gabi Brandt. Com o estadunidense o caso aconteceu durante a passagem do rapper no Brasil.

Quem é Rayane Figliuzzi, nova namorada de Belo?

A nova namorada do cantor de pagode tem 27 anos e mais de 180 mil seguidores somente no Instagram. Rayane também é empresária e tem uma marca de moda de praia e posa frequentemente com os biquínis para divulgar os produtos. O namoro com Belo foi oficializado na última semana, mas os rumores do affair já aconteciam há dois meses.