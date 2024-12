Campeã mundial de patinação quebra recorde de vendas da ‘Playboy’; saiba quem é

A patinadora holandesa Joy Beune, de 25 anos, quebrou um recorde de vendas da "Playboy" lançada em dezembro. A revista comercializou 10 vezes mais exemplares que qualquer outra no primeiro dia de vendas. A empresa teve que encomendar um novo lote por conta da alta procura.

Nascida em 1999 na cidade de Borne, Joy Beune namora o também patinador Kjeld Nuis desde 2019. A holandesa começou a carreira no esporte com apenas quatro anos e soma conquistas nas categorias inferiores, como a medalha de ouro no mundial júnior de 2018 e a prata, em 2017.

Na categoria profissional, Beune também tem um título mundial, mas na prova de 5.000 metros de perseguição por equipes, disputada esse ano. Nas redes sociais, a patinadora acumula mais de 300 mil seguidores. A holandesa foi encorajada pelo namorado para posar para a Playboy e comentou o feito.

- Ele estava certo. Eu, na capa da Playboy! Estou muito feliz com a forma como tudo ocorreu, desde a ideia até a sessão de fotos até o resultado final - disse a patinadora.

Crítica da mãe e aprovação do pai

Joy também conversou com o jornal De Telegraaf e revelou que a mãe não gostou da decisão da filha. A atleta afirmou que o pai, por sua vez, aprovou.

- Eu não esperava que tantos fossem vendidos. Ela (mãe) sentou-se com as mãos sobre os olhos por cerca de um minuto e disse: 'Ah, não'. Meu pai achou engraçado e disse brincando: 'Bom, então vamos pular a edição de dezembro' - comentou a holandesa.