A polêmica em torno dos relacionamentos de Ayrton Senna ganhou novo fôlego após Xuxa Meneghel curtir uma publicação no Instagram que destacava o piloto ao lado de Adriane Galisteu. A interação provocou intensas discussões na web sobre as complexas relações amorosas do ícone da Fórmula 1.

A postagem do perfil "Moda Masculina", feita na quarta-feira (5), visava celebrar o estilo de Senna, mas acabou por acender debates sobre suas conexões pessoais, especialmente após da recente lançamento dasérie "Senna", da Netflix, que revisitou detalhes da vida pessoal do piloto.

Assim, a interação de Xuxa com a foto, que também incluía Galisteu, desencadeou uma onda de comentários nas redes sociais, alimentando especulações sobre uma suposta rivalidade entre as duas apresentadoras.

"Ufa, uma foto com a Adriane, e não com a outra!", "A Xuxa não gostou da foto 13", Só em ter namorado a Galisteu já é meu ídolo" e "Bem estiloso messmo, que bom que aqui tem Adriane" são alguns dos comentários na publicação.

Xuxa x Adriane Galisteu e relacionamento com Senna

Vale lembrar que Adriane Galisteu também se viu no centro das atenções ao curtir e, posteriormente, descurtir uma publicação que criticava a relação de Xuxa com Senna.

A série da Netflix, ao explorar a vida do piloto, dedicou um episódio à sua relação com Xuxa, enquanto sua história com Galisteu foi menos enfatizada, intensificando as discussões. A última namorada de Senna teve apenas 2 minutos e 34 segundos de registro na produção.



Luiz Andreoli, jornalista e amigo de Senna, compartilhou percepções sobre o relacionamento de Senna com Xuxa, sugerindo que era mais uma jogada de marketing do que um romance genuíno. Por outro lado, descreveu a relação de Senna com Galisteu como mais íntima e significativa. Andreoli também abordou a sexualidade de Senna, refutando rumores e atribuindo-os a intrigas no mundo da Fórmula 1.

