Web vai à loucura com gol anulado do Botafogo e pênalti para Fortaleza: 'Maravilhoso'
Fortaleza está na briga para fugir do rebaixamento
O jogo entre Botafogo e Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão, teve um lance inusitado que levou os torcedores à loucura nas redes sociais. Um lance em que seria gol do Botafogo, se tornou um pênalti e depois gol do Fortaleza.
Torcedores reagem ao pênalti para o Fortaleza
Após cobrança de escanteio, o zagueiro do Fortaleza Lucas Gazal cabeceou e a bola tocou no braço de Marçal. No entanto, o árbitro Paulo Zanocelli deixou o lance seguir, e a equipe alvinegra puxou o contra-ataque com Jordan Barrera. O colombiano deixou o defensor no chão e marcou um golaço. Após revisão do VAR, o juiz foi chamado ao VAR, viu a mão de Marçal na origem do lance e marcou a penalidade.
Na cobrança, Adam Barreiro converteu e empatou o jogo para o Fortaleza. Com o gol, o Fortaleza saiu momentaneamente da zona de rebaixamento.
