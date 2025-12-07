O jogo entre Botafogo e Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão, teve um lance inusitado que levou os torcedores à loucura nas redes sociais. Um lance em que seria gol do Botafogo, se tornou um pênalti e depois gol do Fortaleza.

continua após a publicidade

➡️Torcida do Vasco define expulsão de Hugo Moura: 'Irresponsável'

Torcedores reagem ao pênalti para o Fortaleza

Após cobrança de escanteio, o zagueiro do Fortaleza Lucas Gazal cabeceou e a bola tocou no braço de Marçal. No entanto, o árbitro Paulo Zanocelli deixou o lance seguir, e a equipe alvinegra puxou o contra-ataque com Jordan Barrera. O colombiano deixou o defensor no chão e marcou um golaço. Após revisão do VAR, o juiz foi chamado ao VAR, viu a mão de Marçal na origem do lance e marcou a penalidade.

Adam Barrero fez o gol de pênalti na partida entre Botafogo e Fortaleza (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na cobrança, Adam Barreiro converteu e empatou o jogo para o Fortaleza. Com o gol, o Fortaleza saiu momentaneamente da zona de rebaixamento.