Fora de Campo

Web vai à loucura com gol anulado do Botafogo e pênalti para Fortaleza: 'Maravilhoso'

Fortaleza está na briga para fugir do rebaixamento

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
17:52
Adam Barrero - Botafogo x Fortaleza
imagem cameraAdam Barrero fez o gol de pênalti na partida entre Botafogo e Fortaleza (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
O jogo entre Botafogo e Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão, teve um lance inusitado que levou os torcedores à loucura nas redes sociais. Um lance em que seria gol do Botafogo, se tornou um pênalti e depois gol do Fortaleza.

Torcedores reagem ao pênalti para o Fortaleza

Após cobrança de escanteio, o zagueiro do Fortaleza Lucas Gazal cabeceou e a bola tocou no braço de Marçal. No entanto, o árbitro Paulo Zanocelli deixou o lance seguir, e a equipe alvinegra puxou o contra-ataque com Jordan Barrera. O colombiano deixou o defensor no chão e marcou um golaço. Após revisão do VAR, o juiz foi chamado ao VAR, viu a mão de Marçal na origem do lance e marcou a penalidade.

Na cobrança, Adam Barreiro converteu e empatou o jogo para o Fortaleza. Com o gol, o Fortaleza saiu momentaneamente da zona de rebaixamento.

