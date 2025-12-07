menu hamburguer
Gols em Internacional x Bragantino movimentam briga contra o rebaixamento

Colorado vive drama na última rodada do Brasileirão

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
17:45
Alan Rodríguez, do Internacional
imagem cameraJogadores em ação durante Internacional x Bragantino (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Vivendo um drama na última rodada do Brasileirão, o Internacional garantiu a vitória por 3 a 1 contra o Bragantino, e se livrou do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro. Para garantir a permanência na primeira divisão, a equipe precisava vencer sua partida e torcer para uma combinação de resultados.

Logo no início da segunda etapa, o zagueiro argentino aproveitou um cruzamento e de cabeça abriu o placar no Beira-Rio. Já na reta final, Alan Patrick ampliou de pênalti e Carbonero fechou o placar no Beira-Rio. Após os gols que confirmaram a permanência do Internacional, os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Confira abaixo.

Com a vitória e as combinações de resultados na rodada, a equipe escapou da zona de rebaixamento, por conta do saldo de gols. Com isso, os rivais Ceará e Fortaleza confirmaram a queda para a segunda divisão, ao lado de Juventude e Sport.

Bruno Gomes em ação em Internacional x Bragantino (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Jogadores de Internacional e Bragantino em ação pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

