Gols em Internacional x Bragantino movimentam briga contra o rebaixamento

Vivendo um drama na última rodada do Brasileirão, o Internacional garantiu a vitória por 3 a 1 contra o Bragantino, e se livrou do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro. Para garantir a permanência na primeira divisão, a equipe precisava vencer sua partida e torcer para uma combinação de resultados.

continua após a publicidade

➡️Gol perdido em Internacional x Bragantino chama atenção: 'Difícil'

Logo no início da segunda etapa, o zagueiro argentino aproveitou um cruzamento e de cabeça abriu o placar no Beira-Rio. Já na reta final, Alan Patrick ampliou de pênalti e Carbonero fechou o placar no Beira-Rio. Após os gols que confirmaram a permanência do Internacional, os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Confira abaixo.

Com a vitória e as combinações de resultados na rodada, a equipe escapou da zona de rebaixamento, por conta do saldo de gols. Com isso, os rivais Ceará e Fortaleza confirmaram a queda para a segunda divisão, ao lado de Juventude e Sport.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas