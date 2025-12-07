menu hamburguer
Torcedores do Botafogo se declaram a jogador: 'Muito craque'

Atleta marcou um golaço na última rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
17:11
Elenco do Botafogo reunido durante confronto contra o Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
imagem cameraElenco do Botafogo reunido durante confronto contra o Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
O Botafogo saiu atrás do placar contra o Fortaleza, mas conseguiu o empate ainda no primeiro tempo, neste domingo (7), no Nilton Santos, pela última rodada do Brasileirão. O autor do gol foi o argentino Álvaro Montoro. Nas redes sociais, torcedores do Alvinegro enlouqueceram com a qualidade do lance.

➡️ Lance de Gabigol em Santos x Cruzeiro viraliza: 'Se transforma'

A jogada aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo. O cronômetro marcava 49 minutos, quando em uma sobra de um cruzamento, Montoro acertou um chute colocado no ângulo do goleiro Brenno.

Nas redes sociais, torcedores do Botafogo rasgaram elogios ao argentino. Criou-se até uma corrente para o atleta não ser vendido em uma próxima janela de transferência. Vale destacar, que Montoro é tratado como uma joia, tendo apenas 18 anos. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

