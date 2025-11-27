Web vai à loucura com declaração de Luiz Gustavo, do São Paulo: 'Histórico'

O Fluminense não tomou conhecimento do São Paulo e aplicou uma goleada histórica de 6 a 0, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (27). Após a partida, o volante Luiz Gustavo fez um forte discurso, deixando claro que "ninguém pode se esconder" e que somente os jogadores estavam sendo apontados como culpados.

continua após a publicidade

➡️Presidente do São Paulo vira assunto entre jornalistas após goleada para o Fluminense

Com 15 desfalques, clima de instabilidade e polêmicas no lado político, o veterano chamou a responsabilidade e rasgou o verbo sobre a atual situação do São Paulo. Segundo ele, é preciso que as pessoas coloquem "os pingos nos is" para que o clube possa voltar a evoluir.

Na visão dos torcedores, as críticas feitas pelo veterano foram direcionadas à diretoria são-paulina, liderada por Júlio Casares. Para um dos internautas, a declaração de Luiz Gustavo ficará marcada para a eternidade. Confira abaixo.

continua após a publicidade

➡️Torcedores apontam culpado após goleada sofrida pelo São Paulo

Como foi Fluminense x São Paulo?

Texto por: Izabella Giannola

O confronto ganhou contornos de tensão logo no início. Com apenas sete minutos, o VAR chamou atenção da arbitragem após Alan Franco tentar defender uma bola dentro da área do São Paulo e surgir a suspeita de um toque de mão por parte do zagueiro. O árbitro Lucas Paulo Torezin revisou o lance no vídeo e decidiu marcar pênalti para o Fluminense. Canobbio assumiu a cobrança e, com calma, colocou a bola na rede, deixando a equipe carioca em vantagem.

O Fluminense seguiu na pressão. O São Paulo não conseguia pressionar, e logo viu o time carioca sair mais à frente ainda no placar. Aos 15 minutos, foi a vez de Martinelli. Pablo Maia errou o passe para Everaldo, que abriu para Canobbio. O uruguaio lançou forte para Samuel, que cruzou de carrinho. Everaldo cabeceou, a bola bateu em Ferraresi e sobrou para Martinelli finalizar. 2 a 0 para o Flu, de Luis Zubeldía.

continua após a publicidade

Antes dos 30 minutos da etapa inicial, o Fluminense marcou de novo. Em uma partida em que o São Paulo parecia totalmente desconectado e sem reação, Nonato ampliou. O meia havia acabado de entrar no lugar de Hércules. No lance, Ferraresi errou um passe no meio, Serna e Nonato trocaram tabelas e o camisa 16 finalizou para o fundo da rede.

O primeiro tempo terminou neste ritmo. Domínio do Fluminense, falhas individuais do São Paulo e uma vantagem de três gols para o time de Zubeldía, que já estava garantido na Libertadores. Inclusive, só não foi mais porque o Flu perdeu algumas chances no final da primeira etapa, com duas chances claras desperdiçadas por Serna e Canobbio.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fluminense dominou o primeiro tempo no Maracanã (Foto: AndrÃ© Fabiano/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Na volta do intervalo, Hernán Crespo promoveu algumas mudanças pontuais, pensando em aumentar o ritmo e a criação. Porém, o jogo seguia em uma pegada parecida. O Fluminense retrancou um pouco mais, com foco em segurar o resultado.

A goleada foi selada aos 24 minutos do segundo tempo. John Kennedy, que atravessava um período de seca e irregularidade, aproveitou a construção da jogada entre Lucho e Canobbio para marcar o quarto gol do Fluminense. Foi o segundo gol do atacante desde seu retorno ao clube.

Não parou por aí. Bastou poucos minutos para o quinto gol. Após achar um espaço na zaga e aproveitar um passe de Nonato, Canobbio marcou mais um golaço. O São Paulo, até então, não sabia nem como responder.

(Foto: Jorge Rodrigues/ Agif/Gazeta Press)

E virou passeio aos 41 do segundo tempo. Serna marcou o sexto do Fluminense, aumentando mais ainda a apatia do time de Hernán Crespo.

Foi a maior goleada sofrida pelo São Paulo no ano, que vive uma das fases mais delicadas. O Fluminense, por outro lado, dorme comemorando a vaga na Libertadores em 2026.