Lance polêmico em Fluminense x São Paulo divide opiniões: 'Caótico'

Equipes se enfrentam pela 36ª rodada

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/11/2025
21:02
Capitães de Fluminense e São Paulo antes da bola rolar no Maracanã (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Logo no início do jogo entre Fluminense e São Paulo, um lance polêmico envolvendo a arbitragem repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. Após um cruzamento de Samuel Xavier, a bola acabou resvalando no braço de Allan Franco e o árbitro Lucas Paulo Torezin assinalou a penalidade. No entanto, a decisão não agradou a todos os internautas.

Em uma das primeiras investidas do Fluminense ao ataque, o lateral Samuel Xavier cruzou pela direita e acabou acertando o braço do zagueiro Allan Franco. Em campo, o árbitro mandou o jogo seguir, no entanto, após consultar o VAR, marcou o pênalti para a equipe carioca.

A decisão gerou repercussão entre os torcedores nas redes sociais. Na visão de alguns internautas, o árbitro foi muito rigoroso na marcação do pênalti. Confira abaixo.

Na cobrança, o uruguaio Canobbio bateu firme e abriu o placar no Maracanã. Cerca de quinze minutos após o pênalti, Martinelli e Nonato aproveitaram as oportunidades e ampliaram o placar para o Fluminense, que vai vencendo por 3 a 0 e segue somando pontos importantes na disputa por uma vaga na zona de classificação da Libertadores.

Canobbio comemora gol contra o São Paulo no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
