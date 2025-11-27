Torcedores mandam recado para Zubeldía durante Fluminense x São Paulo

Contando com o apoio de sua torcida, o Fluminense não tomou conhecimento do São Paulo e abriu 3 a 0 com apenas 25 minutos do primeiro tempo. A atuação arrasadora da equipe carioca rendeu alguns recados ao técnico Luis Zubeldía nas redes sociais.

➡️Lance polêmico em Fluminense x São Paulo divide opiniões: 'Caótico'

Desde sua chegada ao Tricolor das Laranjeiras, Zubeldía segue invicto atuando como mandante no Maracanã e vai garantindo uma campanha sólida com o elenco do Fluminense, que busca uma vaga na próxima edição da Libertadores, via Campeonato Brasileiro.

A passagem do argentino pelo Tricolor Paulista, no entanto, foi marcada por críticas por parte da torcida. Incomodados com o desempenho da equipe durante a primeira etapa no Maracanã, os torcedores do São Paulo mandaram um recado a Luis Zubeldía nas redes sociais. Confira abaixo.

Com gols de Canobbio, Martinelli e Nonato, o Fluzão vai ultrapassando o Botafogo e Bahia, e assume a 5ª colocação, com 58 pontos somados. Já o São Paulo vai estacionando na 8ª colocação e ainda pode garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

