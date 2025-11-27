menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores mandam recado para Zubeldía durante Fluminense x São Paulo

Treinador enfrenta sua ex-equipe no Brasileirão

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/11/2025
21:45
Luís Zubeldía, técnico do Fluminense (Foto: Matheus Vieira/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraLuís Zubeldía, técnico do Fluminense (Foto: Matheus Vieira/Pera Photo Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Contando com o apoio de sua torcida, o Fluminense não tomou conhecimento do São Paulo e abriu 3 a 0 com apenas 25 minutos do primeiro tempo. A atuação arrasadora da equipe carioca rendeu alguns recados ao técnico Luis Zubeldía nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Lance polêmico em Fluminense x São Paulo divide opiniões: 'Caótico'

Desde sua chegada ao Tricolor das Laranjeiras, Zubeldía segue invicto atuando como mandante no Maracanã e vai garantindo uma campanha sólida com o elenco do Fluminense, que busca uma vaga na próxima edição da Libertadores, via Campeonato Brasileiro.

A passagem do argentino pelo Tricolor Paulista, no entanto, foi marcada por críticas por parte da torcida. Incomodados com o desempenho da equipe durante a primeira etapa no Maracanã, os torcedores do São Paulo mandaram um recado a Luis Zubeldía nas redes sociais. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Com gols de Canobbio, Martinelli e Nonato, o Fluzão vai ultrapassando o Botafogo e Bahia, e assume a 5ª colocação, com 58 pontos somados. Já o São Paulo vai estacionando na 8ª colocação e ainda pode garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jogadores do Fluminense comemoram gol no Maracanã (Foto: André Fabiano/Gazeta Press)
Jogadores do Fluminense comemoram gol no Maracanã (Foto: André Fabiano/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias