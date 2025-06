Web vai a loucura após gol do City no Mundial: ‘Duraram mais que o Fluminense’

O Manchester City abriu o placar contra Wydad Casablanca no primeiro minuto da estreia dos times no Mundial de Clubes. O gol de Phil Foden logo no começo da partida fez internautas lembrarem da final do Mundial de 2023, quando o Fluminense perdeu para os Cityzens e teve seu gol vazado antes do fim do primeiro minutos.

Manchester City e Wydad Casablanca entram em campo nesta quarta-feira (18), às 13h (de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do grupo G da competição. O técnico Pep Guardiola optou por dar rotatividade ao time pensando na sequência da competição.

O Manchester City chega ao Mundial de clubes para tentar salvar uma temporada abaixo das expectativas de Pep Guardiola. Após terminar em terceiro na Premier League e sem títulos, a equipe veio forte no mercado de transferências e anunciou quatro reforços para a disputa do Mundial. Delas, Reijnders e Cherki vão começar a partida como titulares. Vitor Reis, da base do Palmeiras, vai ganhar uma chance no time titular. Haaland, por sua vez, foi poupado do time e começa no banco de reservas.

O Wydad Casablanca embarcou para os Estados Unidos com três brasileiros no elenco. São eles: Arthur Sanches, com passagem pelas categorias de base do Fluminense, Pedrinho, que veio do Corinthians, e Guilherme Ferreira, que passou pelas bases de Cruzeiro, América-Mg e jogou pelo Guarani. Deses, só Guilherme começa a partida.

🔵Escalação do Manchester City na estreia do Mundial

⚽ GOL: Ederson

⚽ LD: O'Reilly

⚽ ZAG: Vitor Reis

⚽ ZAG: Aké

⚽ LE: Lewis

⚽ MC: Reijnders

⚽ MC: Foden

⚽ MEI: Cherki

⚽ ATA: Savinho

⚽ ATA: Marmoush

⚽ ATA: Doku

Manchester City e Wydad Casablanca se enfrentam em duelo válido pelo grupo G do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta quarta-feira (18), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), às 13h (de Brasília), com transmissão ao vivo da Globo, do SporTV e da CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

